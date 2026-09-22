김민석 "김용민 중수청장 인사 비판, 여당다운 내적 절차 거쳐야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 22일 김용민 의원의 인선 비판을 자제하라고 했다.
- 여당은 내부 절차로 의견을 내고 인사권자를 존중해야 한다고 밝혔다.
- 선을 넘으면 당이 지적하고 사보임도 검토하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 22일 최근 공소청 직제 및 중수청장(중대범죄수사청장) 후보자 인선 문제를 둘러싸고 이재명 대통령의 인사권과 검찰개혁 방향성을 거듭 비판해 온 자당 소속 김용민 의원에 대해 "여당 구성원이라면 내부 절차를 거쳐 의견을 전달하고, 최종 결정은 인사권자의 뜻을 존중하는 것이 맞다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 민주당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 김용민 의원의 연이은 중수청장 인선 비판과 김 의원에 대한 법제사법위원회 사보임 요구 등 당원들의 지적에 대한 입장을 묻는 진행자의 질문에 이같이 답했다.
김 대표는 "여당 국회의원 정도 되면 정무수석, 원내 지도부, 당, 상임위 등 다양한 경로를 통해 내부에서 의견을 모으고 건의하는 방식으로 문제 제기를 하는 것이 바람직하다"며 "검증 과정에서 잘못된 소문이나 세평이 걸러질 수 있는 만큼 여당 내부에서의 문제 제기는 더욱 신중해야 한다"고 강조했다.
이어 김 대표는 "원칙적인 문제 제기여야 하지 구체적인 인물을 직접 지목하는 방식은 적절치 않다"면서 "내적 절차를 거치지 않고 바로 대외적으로 표명한다면 야당과 무엇이 다르겠느냐"고 지적했다.
그러면서 "여당 내부에서 갑론을박을 벌이더라도 최종적으로는 여러 사정을 감안한 인사권자의 고충과 결정을 존중해야 한다"며 "이를 벗어나 과하게 선을 넘는 경우에는 당이 지적하고, 필요하다면 상임위 사보임 등을 포함해 당의 원칙과 기강을 세워갈 수밖에 없다"고 덧붙였다.
앞서 김 의원은 페이스북을 통해 중수청장에 검찰 출신 인사가 임명될 경우 수사·기소 분리라는 검찰개혁 취지에 역행할 수 있다며 연일 당정과 대통령실을 향해 강한 우려의 목소리를 낸 바 있다.
allpass@newspim.com