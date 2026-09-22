제일약품, 백암공장에 249억원 투자…생산능력 71% 확대

AI 핵심 요약beta
- 제일약품이 22일 백암공장 증축을 완료했다
- 249억원을 투입해 내용고형제 생산능력을 71% 늘렸다
- 자큐보 판매 증가와 신약·수출 수요에 대응했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'자큐보' 상반기 매출 645억원…신약·수출 물량 확대 대비
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제일약품이 249억원을 투자해 경기 용인 백암공장 생산시설을 증축하고 내용고형제 생산능력을 기존보다 71% 확대한다.
제일약품은 경기 용인시 처인구 백암면에 위치한 백암공장 고형제동 증축 공사를 완료하고 준공 허가를 받았다고 22일 밝혔다.
이번 증축에는 건축 공사비와 생산설비, 설계·감리, 유틸리티 설비 등을 포함해 총 249억원이 투입됐다. 제일약품은 2024년 11월 개념설계를 시작으로 약 2년에 걸쳐 생산시설 확충을 진행했다.
새 생산시설은 백암공장 3·4층에 걸쳐 총 4461㎡(약 1350평) 규모로 조성됐다. 정제와 캡슐제 등 내용고형제 생산을 위한 칭량·혼합·과립·타정·코팅·선별 및 포장 시설을 확대했다. 생산설비 구축이 완료되면 생산능력은 기존보다 약 71% 늘어날 예정이다.
이번 증설은 제품 판매 증가에 따른 생산 수요와 향후 신약·수출 등 신규 프로젝트에 필요한 물량에 대응하기 위해 추진됐다.
자체 개발 신약 '자큐보'의 판매 확대도 생산 수요 증가에 영향을 미치고 있다. 자큐보는 올해 상반기 연결 기준 645억원의 매출을 기록해 전년 동기 대비 약 152% 증가했다.
제일약품은 신규 생산시설에 빌딩관리시스템(BMS)과 창고관리시스템(WMS) 등을 적용했다. 신규 생산설비와 자동화 시스템을 활용해 생산성을 높이고 수율과 제조원가를 개선한다는 계획이다.
현재 제조지원설비와 신규 도입 장비에 대한 적격성 평가를 진행하고 있으며 오는 12월까지 마무리할 예정이다. 이후 2027년 1분기부터 제품별 밸리데이션과 허가변경 절차를 진행한다.
제일약품 관계자는 "현재 생산 수요뿐 아니라 향후 매출 성장과 신약·수출 등 신규 사업 확대까지 고려해 생산능력을 선제적으로 확보하기 위한 투자"라며 "생산 효율성과 원가 경쟁력을 높이고 안정적인 공급 역량을 강화할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com