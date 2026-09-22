무신사, 라코스테·핏더사이즈 단독판 흥행…랭킹 1~8위

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 22일 라코스테·핏더사이즈 협업 에디션을 공개했다
- 해당 무신사 에디션은 신제품 인기 랭킹 1~8위를 휩쓸었다
- 첫날 라이브 방송에 힘입어 준비 물량 절반이 팔렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핏더사이즈와 세 번째 협업
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사는 프랑스 패션 스포츠 브랜드 라코스테, 패션 크리에이터 핏더사이즈와 함께 선보인 '무신사 에디션'이 자사 신제품 인기 랭킹 1~8위에 올랐다고 22일 밝혔다.
이번 컬렉션은 무신사가 라코스테, 핏더사이즈와 진행한 세 번째 협업으로 지난 15일 무신사 스토어에서 단독 발매됐다. 라코스테의 프렌치 헤리티지에 스트릿 감각과 자유로운 실루엣을 더한 '프렌치 프레피' 스타일을 내세웠다.
구성은 플리스, 럭비 셔츠, 니트웨어 등 6종이다. 라코스테 정규 컬렉션과 달리 빈티지 복각 감성을 강조했다.
신제품 랭킹 1위는 '남성 헤어리 럭비 폴로 스웨터'가 차지했다. 롤넥 디테일을 살린 '남성 헤어리 롤넥 풀오버'와 '남성 하프 버튼 플리스 풀오버'도 상위권에 이름을 올렸다.
판매는 발매 당일 저녁 진행된 무신사 라이브 방송과 맞물려 늘었다. 첫날에만 준비된 물량의 약 50%가 판매됐다.
무신사 에디션은 무신사가 브랜드와 아티스트와 손잡고 단독 제품이나 기획 상품을 선보이는 전용 콘텐츠다. 이번 컬렉션은 무신사 스토어에서 한정 수량으로 판매된다. 무신사는 앞으로도 단독 콘텐츠를 발굴해 브랜드 가치를 높인다는 계획이다.
kji01@newspim.com