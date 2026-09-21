전주시, 전주대대 이전·천마지구 '민자협약 변경'...개발 정상화

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총사업비 2743억 원 규모…2030년 하반기 전주대대 이전 완료 목표

우미건설 90%·장한종합건설 10% 출자…2033년 말 부지개발 마무리

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전주대대 이전과 천마지구 도시개발사업의 본격적인 추진을 위해 민자유치 시행 변경협약을 체결하고 사업 정상화에 속도를 낸다고 21일 밝혔다.

시는 이날 전주시장실에서 조지훈 전주시장과 홍건표 천마개발 대표, 김영길 우미건설 대표, 소재철 장한종합건설 대표 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '전주대대 이전 및 부지개발사업 민자유치 시행 변경 협약식'을 개최했다.

전주대대 이전·천마지구 도시개발사업 협약[사진=전주시]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 기존 최대출자사인 태영건설의 워크아웃 등 사업 여건 변화에 대응해 추진된 정상화 절차를 마무리하고 사업시행자 지위를 확정하기 위해 마련됐다. 시의회는 지난 2월 동의 절차에 이어 지난 16일 협약 변경 동의안을 의결했다.

협약에 따라 특수목적법인(SPC)인 ㈜천마개발이 사업시행자 지위를 확정하며 출자사는 우미건설 90%, 지역건설사인 장한종합건설 10%로 최종 구성됐다.

총사업비는 약 2743억 원 규모다. 전주대대 이전은 2030년 하반기까지 완료하고 기존 군부대 부지 개발은 2030년 하반기부터 착수해 2033년 12월까지 마무리할 계획이다.

전주시는 전주대대 이전을 통해 노후 군부대 시설을 이전하고 기존 전주대대 부지와 주변 지역을 계획적으로 개발해 쾌적한 도시환경을 조성한다는 방침이다.

이날 협약식에서는 지역 상생을 위한 기부 행사도 함께 진행됐다. 천마개발 최대출자사인 우미건설의 김영길 대표는 전주지역 저소득 아동·청소년을 지원하기 위한 기부금을 전주시에 전달했다.

김영길 우미건설 대표는 "든든한 파트너로서 전주시와 함께 뜻깊은 사업을 안정적으로 이어가게 돼 매우 기쁘다"며 "성공적인 사업 완수는 물론 앞으로도 지역사회의 어려운 이웃들과 함께하며 진정한 의미의 상생 발전을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

조지훈 전주시장은 "시의회 의결과 이번 협약 변경을 계기로 전주대대 이전 및 천마지구 개발사업의 불확실성이 해소되고 사업 추진에 탄력이 붙게 됐다"며 "주민들과 지속적으로 소통하면서 전주대대 이전과 천마지구 개발사업의 남은 행정절차를 차질 없이 이행하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com