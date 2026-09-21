익산시, 반도체 기업유치 총력…'산·학·관' 전략 가동

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소부장 특화단지 지정 후 첫 분과회의…20여명 참여 투자전략 논의

앵커기업 연계 타깃 발굴·유휴부지 매칭·투자보조금 개편 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 반도체 소재·부품·장비 산업 생태계 확장과 기업 유치를 위해 산·학·관 협력 기반의 투자유치 전략 마련에 나선다고 21일 밝혔다.

익산시는 이날 시청 대회의실에서 '미래산업 대전환 기업유치 추진단' 반도체 산업분과 전체회의를 열고 기업 유치 전략과 투자환경 개선 방안을 논의했다.

반도체 유치전략 회의[사진=익산시]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

미래산업 대전환 기업유치 추진단은 민선 9기 익산시가 관 주도의 유치 방식에서 벗어나 행정과 기업, 학계, 전문가, 시민사회가 함께 현장 중심의 실질적인 투자유치를 이끌기 위해 구성한 민·관 합동 협의체다.

이번 회의는 지난 17일 전북 반도체 소부장 특화단지 지정 이후 처음 열린 민·관·학 협력 자리로 원광대학교와 전북대학교 반도체 공동연구소 등 학계 전문가와 반도체·화학소재 기업 관계자, 유관기관 및 시민위원 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 ▲지역 산업 기반과 연계한 타깃기업 발굴▲투자유치 보조금 등 지원 혜택 개편▲투자보조금 산정 기준 개선▲투자유치 기여자 포상금 현실화 등 4대 핵심 안건을 중심으로 투자유치 방안을 논의했다.

추진단은 동우화인켐 등 4대 앵커기업의 거래처와 협력사, 전·후방 밸류체인 기업을 분석해 투자 가능성이 높은 기업을 선제적으로 발굴하기로 했다. 기업별 투자 의향과 진행 단계에 따라 우선순위를 정해 맞춤형 투자 제안을 진행하고 관련 제도 개선도 병행할 계획이다.

특히 기업의 주요 관심사인 공장 부지 확보를 지원하기 위해 산업단지 내 폐공장과 유휴부지 현황을 파악하고 투자 규모와 수요에 맞는 맞춤형 부지 매칭 서비스를 제공할 방침이다.

투자보조금 지원 문턱을 낮추고 청년 고용 창출과 지역경제 파급효과가 큰 기업에 보조금을 추가 지원하는 방안도 검토했다. 민간 전문가의 적극적인 투자유치 활동을 유도하기 위해 기여자 포상금 지급 기준을 현실화하는 방안도 함께 논의했다.

익산시는 이날 논의된 전략을 구체화해 반도체 타깃기업을 대상으로 방문 상담을 진행하는 등 현장 중심의 유치 활동을 강화할 계획이다.

lbs0964@newspim.com