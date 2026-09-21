강원도, '촘촘한 통합돌봄' 권역별 거점지원체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도가 21일 통합돌봄 체계 구축에 나섰다
- 도는 2027년 목표의 권역별 거점지원체계를 공개했다
- 돌봄예산 확대와 인력 확충 등 현안을 논의했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 인구감소에 대응하기 위해 '촘촘한 통합돌봄' 체계 구축을 추진하기로 했다.
21일 강원도에 따르면 도는 2027년 목표인 '강원형 권역별 거점지원체계' 청사진을 이날 도청 통상상담실에서 공개하며 시민사회 연대기구의 돌봄재정 확대 제안에 응답했다.
도는 범사회적 연대기구인 '돌봄재정 획기적 확대 공동행동' 임원진과 간담회를 열었다. 이번 간담회는 돌봄재정 공동행동이 지난 7월 지속적인 면담 요청을 한 것에 대해 도가 첫 번째로 반응하면서 이뤄졌다.
돌봄재정 공동행동은 206개 단체가 모여 지난 4월 출범한 조직으로 통합돌봄의 안정적 정착과 재정 확대를 위해 정부 및 지자체에 지속적으로 촉구하고 있다.
간담회에서는 강원 지역의 돌봄 여건을 개선하기 위한 여러 현안들이 논의됐다. 양측은 ▲통합돌봄 예산 확보▲돌봄 제공기관 및 전문인력 확충 방안 ▲시·군별 추진 여건▲취약지역 지원 대책▲인구감소 대응 정책과 통합돌봄의 연계를 중심으로 협의했다.
특히 도는 2027년 중점 추진 과제로 '강원형 통합돌봄 권역별 거점지원체계 구축 방안'을 상세히 설명하며 돌봄 인프라 확충에 대한 정책 의지를 강화했다.
회의에는 우상호 도지사와 유지영 복지보건국장, 주남석 노인복지과장, 유만희 사회서비스원장이 참석했으며, 돌봄재정 공동행동 측에서는 김용익 상임공동대표, 김동호 정책위원장, 임지준 집행위원장, 박준영 공동대표가 자리를 함께했다.
우상호 도지사는 "도민에게 필요한 돌봄 서비스가 적시에 충분히 제공되기 위해서는 견고한 인프라 확보가 필수적"이라고 강조하며 "돌봄 공백 없는 강원특별자치도를 만들기 위해 강원형 권역별 거점지원체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com