갤럭시아메타버스, 갤럭시아머니트리와 기업용 디지털 금융 솔루션 PoC 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아메타버스가 21일 갤럭시아머니트리와 기업용 디지털금융 PoC를 공동개발했다.
- 머니트리가 실증을 주도하고 메타버스가 블록체인 기술 개발을 맡았다.
- 양사는 지갑·승인·전송 UX를 갖춘 내부통제형 솔루션을 개발한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 갤럭시아메타버스가 갤럭시아머니트리와 함께 기업용 디지털금융 솔루션 개념검증(PoC) 공동개발에 나선다고 21일 밝혔다.
갤럭시아머니트리가 솔루션 실증을 주도하고 갤럭시아메타버스가 블록체인 기술 개발을 담당한다. 갤럭시아메타버스는 갤럭시아머니트리의 블록체인 전문 자회사로 GXA 프로젝트 운영 대행과 갤럭시아월렛 개발, 대체불가토큰(NFT) 플랫폼 메타갤럭시아 운영 등 블록체인 기반 서비스를 제공해왔다.
회사에 따르면 이번 솔루션에는 블록체인 지갑과 거래 승인, 주소 관리, 디지털자산 전송 사용자 경험(UX) 등이 적용된다. 양사는 법인 사용자가 디지털자산 기반 지급·정산 업무를 수행할 때 겪을 수 있는 불편과 보안 우려를 줄이기 위해 기업 내부통제에 적합한 안전장치를 갖춘 솔루션을 개발한다.
갤럭시아메타버스는 이를 기반으로 GXA를 디지털금융과 인공지능(AI) 기반 결제·커머스 환경에서 활용할 수 있도록 고도화할 계획이다. GXA를 통해 고객사와 이용자의 서비스 참여를 실질적인 혜택으로 연결하고 결제와 커머스 전반으로 사용처를 단계적으로 확대한다는 구상이다.
한봉용 갤럭시아메타버스 대표는 "블록체인 기술이 기업 금융 업무에 적용되려면 속도와 비용뿐 아니라 사용 편의성, 보안, 내부통제 요건이 함께 충족돼야 한다"며 "기업 및 소비자의 실생활 금융을 디지털자산 기술과 연결하고 GXA의 안전한 활용 모델을 검증해 관련 기술 생태계 도입에 속도를 낼 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com