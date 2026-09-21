켄코아에어로스페이스, 튀르키예 휴르제트 프로젝 부품 공급

AI 핵심 요약beta
- 켄코아에어로스페이스가 21일 TA와 휴르제트 구조부품 공급 계약을 맺었다.
- 올해부터 2028년까지 정밀가공 부품 34개 품목 27대분을 공급한다.
- 이번 수주로 글로벌 항공방산 협력 확대 기반을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 켄코아에어로스페이스가 튀르키예 항공우주산업(TA)의 초음속 고등 훈련기 휴르제트(HÜRJET) 프로젝트에 기체 구조 부품을 공급하기로 계약했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 올해부터 2028년까지 정밀가공 부품 34개 품목, 총 27대분을 TA에 공급할 예정이다. 휴르제트는 튀르키예 공군의 차세대 훈련 및 경공격기 전력 확보를 위한 국방 사업이다.
이번 계약으로 켄코아는 항공기 기체 제작용 가공부품 공급에서 엄격한 품질 기준을 충족하는 역량을 입증했다. 회사는 튀르키예를 비롯한 해외 항공기 제작사와의 협력 기회를 발굴할 계획이다.
TA는 1973년 설립된 튀르키예의 국영 항공우주·방위산업 기업으로 항공기, 헬리콥터, 인공위성, 무인기(UAV) 등을 생산한다. 최근 5세대 전투기 칸(KAAN), 초음속 훈련기 휴르제트, 다목적 공격헬기 T129 ATAK 등 자국산 항공기 프로그램을 주도하고 있다.
켄코아 이민규 대표이사는 "이번 사업 참여는 축적해 온 항공기 구조부품 정밀가공 및 품질관리 역량을 글로벌 항공방산 시장에서 확대할 수 있는 계기"라며 "철저한 품질관리와 안정적인 납품을 통해 TA와의 협력을 강화하고 글로벌 항공방산 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com