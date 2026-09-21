남부발전, '19.8MW 규모' 함안그린에너지 1181억 금융 재조달

AI 핵심 요약beta
- 한국남부발전이 21일 함안그린에너지 리파이낸싱을 완료했다.
- 1181억원 규모로 금융비용을 줄이고 재무구조를 개선했다.
- 안정적 가동 실적을 바탕으로 친환경 사업 기반을 강화했다.
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산업은행·현대해상 새 대주단 참여
고금리 대응해 금융비용 절감 나서
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전이 함안그린에너지의 금융구조를 개선해 이자 부담을 낮추고 재무 안정성을 높인다.
남부발전은 특수목적법인(SPC)인 함안그린에너지의 1181억원 규모 금융 재조달(리파이낸싱)을 완료했다고 21일 밝혔다.
함안그린에너지는 경남 함안군에서 19.8메가와트(MW) 규모의 연료전지 발전소를 운영하는 특수목적법인이다. 본 법인에는 남부발전이 지분을 투자해 사업을 추진하고 있다.
이번 금융 재조달은 고금리 상황에 대응해 금융비용을 줄이고, 함안그린에너지의 재무구조를 개선하기 위해 추진됐다.
남부발전은 금융 조건 개선을 위해 한국산업은행과 알파자산운용을 공동 금융 주선기관으로 선정해 금융 조건을 협의했다. 이번 재조달을 통해 한국산업은행과 현대해상화재보험이 새로운 대주단으로 참여했다. 알파자산운용은 대리금융기관을 맡았다.
총 1181억원 규모의 기존 금융을 새로운 조건으로 전환하면서, 금융비용을 줄이고 자본 운용 효율성을 높였다는 게 남부발전의 설명이다. 향후 주주 배당 재원을 안정적으로 확보하는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.
남부발전은 함안그린에너지 연료전지 발전소의 안정적인 가동 실적이 이번 금융 재조달 과정에서 긍정적으로 평가됐다고 설명했다.
김준동 남부발전 사장은 "앞으로도 철저한 재무 리스크 관리와 효율적인 자본 운영을 통해 지속 가능한 친환경 에너지 사업 기반을 강화하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com