서해 3000톤급 해경함정 17척으로…불법 외국어선 대응 강화

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2030년까지 현행 11척서 6척 확충

내년 신규 3척 건조 착수비 512억원

500톤급 단속전담함정·드론도 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 서해 광역해역과 경계미획정해역에서 해양주권 수호 임무를 맡는 3000톤(t)급 해양경찰 경비함정이 현재 11척에서 2030년까지 17척으로 늘어난다. 정부는 노후 함정 교체를 넘어 한·중 잠정조치수역 등에서 불법 외국어선에 대응할 수 있도록 대형 경비전력을 추가 확충할 계획이다.

기획예산처는 해양경찰청과 함께 21일 서해5도특별경비단과 인천해경 전용부두, 영종도 하늘바다파출소를 찾아 2027년 해양경찰 예산안 주요 사업 현장을 점검했다고 밝혔다.

정부는 서해 광역해역과 경계미획정해역의 경비 대응체계를 강화하기 위해 3000t급 경비함정을 지난해 기준 11척에서 2030년까지 17척으로 확대한다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

올해 2월과 10월 각각 1척을 추가한 데 이어 2027년 하반기 1척을 더 확보하고, 2027~2030년 추가로 3척을 확충하는 일정이다.

그동안 3000t급 경비함정은 노후 함정을 대체하는 방식으로 확보해 왔다. 이번에는 한·중 잠정조치수역 등 서해 주요 해역에서 해양주권을 수호하고 광역 경비 대응 역량을 높이기 위한 전력 증강 사업으로 추진한다.

정부는 내년도 예산안에 현재 건조 중인 1척의 마무리 비용 439억원과 신규 3척의 건조 착수비 512억원을 반영했다. 신규 3척 건조에 들어가는 총사업비는 3660억원이다.

3000t급 경비함정은 서해 광역해역과 경계미획정해역에서 장거리·장기간 경비와 해양주권 수호 임무를 수행하는 대형 경비전력이다.

주요 제원을 보면 길이 122.25미터(m), 폭 15m에 배수량은 약 3840t이다. 최대속력은 24노트로 시속 약 44킬로미터(㎞)이며 항속거리는 6000해리다. 승조원 85명이 탑승하고 40밀리미터(㎜)·20㎜ 함포와 소화포, 헬기 이착륙 시설 등을 갖춘다.

불법 외국어선을 직접 추적·차단하는 기동전력도 보강한다. 정부는 500t급 단속전담함정을 단계적으로 확충하기로 했다. 올해 건조에 들어간 2척에 이어 내년도 예산안에 추가 2척의 건조 착수비 90억원을 반영했다. 총사업비는 900억원이다.

단속 과정에서 등선·제압·나포 등 고위험 임무를 수행하는 해상특수기동대의 안전 장비도 확충한다. 해상진압복과 방검부력조끼 등 개인 보호장비 예산을 14억원에서 25억원으로 늘리고 특공대 훈련시설 환경 개선에 21억원을 투입한다.

연안 사고 예방을 위한 드론도 확대한다. 정부는 2027년 연안순찰 드론 22대를 우선 보급하고 현장 활용 결과를 토대로 2029년까지 단계적으로 확대할 계획이다.

이에 따라 내년도 해양경찰 예산안은 올해 2조885억원보다 1406억원(6.7%) 증가한 2조2291억원 규모로 편성됐다. 정부는 서해 경비전력 확충과 불법 외국어선 단속 역량 강화, 연안안전 대응체계 보강 등에 관련 예산을 투입할 방침이다.

rang@newspim.com