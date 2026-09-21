평택시의회, '한미 한마음 X 어울림 축제' 통해 한미 우호 교류

AI 핵심 요약beta
- 평택시의회가 18일부터 20일까지 한미 한마음 X 어울림 축제에 참가했다
- 최재영 의장 등 5만여 명이 함께한 한미 문화교류 행사가 열렸다
- 평택시의회는 주한미군과 지역사회의 소통과 화합을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시의회는 지난 18일부터 20일까지 팽성읍 안정로 일원(K-6 밀렛게이트 앞 약 500m)에서 열린 '2026 한미 한마음 X 어울림 축제'에 참가해 한미우호증진을 위한 다양한 행사에 참여했다고 21일 밝혔다.
행사에는 최재영 의장과 정일구 부의장을 비롯해 주한미군과 가족, 시민, 외국인 등 5만여 명이 함께하며 즐거운 시간을 보냈다.
특히 올해 축제는 '한미 어울림 축제'와 '한미친선 한마음 축제'를 하나의 행사로 통합해 평택시민과 주한미군이 양국 문화를 체험하고 즐기는 참여형 거리축제로 진행했다.
개막식은 험프리스 유스 오케스트라의 식전공연을 시작으로 샌드아트, 축사, 표창장 수여식, 개막 세리모니가 진행됐으며, 미8군 밴드와 뮤지컬 갈라쇼가 축하공연으로 이어졌다.
축제 기간에는 한미 어린이를 위한 키즈존, 한미 요리 대회, 한미 문화 체험존, 먹거리 홍보부스, 시민 참여형 거리 이벤트 등 다양한 프로그램이 운영됐다.
최재영 의장은 "서로 다른 문화와 배경을 가진 사람들이 마음을 열고 서로를 이해할 때 진정한 화합과 평화가 시작된다"며 "평택시의회도 주한미군과 지역사회가 서로 존중하고 소통하며 활기찬 공동체를 만들어갈 수 있도록 함께 힘쓰겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com