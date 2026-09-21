이장섭 청주시장 "코스트코·충북대 현안, 시가 해법 찾아야"

AI 핵심 요약beta
- 이장섭 청주시장이 21일 코스트코 입점 해법 마련을 주문했다.
- 충북개발공사에만 맡기지 말고 전담부서를 두라고 지시했다.
- 충북대·교통대 현안도 지역사회가 함께 대응하자고 했다.
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 코스트코 청주 입점과 충북대학교 현안 등에 대해시가 직접 해결책 마련에 나서야 한다고 주문했다.
사업 주체나 대학 내부의 문제로만 바라볼 것이 아니라 시가 지역사회와 함께 해결책을 찾는 '조정자' 역할에 나서야 한다고 강조했다.
이 시장은 21일 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 코스트코 입점과 관련해 "충북개발공사에만 맡겨둬서는 사업 진전에 한계가 있다"며 전담부서를 지정해 추진 상황과 걸림돌을 지속적으로 점검하라고 지시했다.
필요할 경우 코스트코 한국 측 관계자를 직접 만나 애로사항을 듣고 시가 해결할 수 있는 부분은 적극 지원하겠다는 뜻도 밝혔다.
충북대와 한국교통대 통합 추진 차질 및 글로컬대학 지정 취소와 관련해서는 대학 내부의 문제를 넘어 지역 전체가 대응해야 할 사안이라고 했다.
이 시장은 청주시와 충북도, 대학, 지역사회가 참여하는 논의의 틀을 마련하고 토론회 등을 통해 대응 방안을 모색할 것을 주문했다.
그러면서 "일상적인 행정만으로 해결하기 어려운 현안은 시가 먼저 문제를 제기하고 공동 대응을 이끌어내야 한다"며 지역의 주요 현안을 선제적으로 발굴하고 공론화하는 역할을 강화하라고 당부했다.
baek3413@newspim.com