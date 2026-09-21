고양특례시, 인천2호선 연장 예타·고양은평선 국가계획 반영 속도

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인천2호선 고양연장 예타 통과·고양은평선 일산연장 국가계획 반영 총력

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 인천 2호선 고양 연장 예비타당성 조사와 고양은평선 일산연장의 국가계획 반영을 중심으로 민선 9기 철도공약 이행에 속도를 내고 있다고 21일 밝혔다.

인천2호선 고양연장 노선도.[사진=고양시]

이번 철도망 확충 대상은 인천2호선 고양연장, 고양은평선 일산연장, 교외선 벽제역 정차 재개, 향동역 신설, 경의중앙선 선로 확충, 화수역 신설 검토 등이다.

인천2호선 고양연장은 인천 서구 독정역에서 김포 걸포북변역을 거쳐 고양 킨텍스·주엽·일산·중산지구를 연결하는 19.63㎞ 노선이다. 정거장 12곳과 차량기지 1곳이 들어서며 총사업비는 약 2조 830억 원 규모로 예비타당성 조사가 진행 중이다.

올해 1월 예타 운용 지침 개정으로 고양시 사업도 비수도권 유형으로 평가받을 수 있는 근거가 마련됐다.

고양은평선 일산연장은 새절역~고양시청 구간을 식사동까지 2.04㎞ 연장하는 사업으로 총사업비는 약 2361억 원이다. 시는 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 추진하고 있으며 화수역 신설 가능성을 검토하기 위한 사전타당성 용역비 1억5000만 원도 확보했다.

교외선은 대곡역에서 양주 장흥·송추를 거쳐 의정부역까지 이어지는 30.3㎞ 노선으로 시는 벽제역 정차 재개를 위해 1억5000만 원 규모 타당성 검토 용역을 진행하고 정차 검증비 2100만 원을 추가 편성했다.

또한 경의중앙선 향동역 신설에는 실시설계비 5억3300만 원을 확보했으며, 배차 간격 단축을 위한 선로 확충 전략 수립 용역비 2억 원을 내년도 본예산에 요청했다.

민경선 시장은 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등을 잇달아 찾아 고양은평선 일산연장의 국가계획 반영과 인천2호선 고양연장 예타의 조속한 통과를 건의했다.

민 시장은 "철도는 시민의 시간을 돌려주고 도시 경쟁력을 높이는 핵심 인프라"라며 "국회와 정부를 직접 찾아 사업의 필요성을 설명하고 국가계획과 예산에 반영될 수 있도록 끝까지 힘을 쏟겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com