남원 광한루원서 '가을페스타'…피크닉·공연·미디어파사드 풍성

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10월 2~11일 피크닉·굿즈·버스킹 등 체험형 프로그램 운영

하루 3회 광한루OnePick크닉…회차별 50팀·참가비 5000원

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 가을철 대표 관광지인 광한루원을 무대로 체험과 공연, 야간 콘텐츠를 결합한 관광 프로그램을 선보인다고 21일 밝혔다.

시는 오는 10월 2~11일 '광한루원 가을페스타'를 개최한다. 광한루원을 둘러보는 관광지에서 머물며 즐기는 문화공간으로 확장하고 방문객의 체류시간을 늘려 지역관광과 지역경제에 활력을 더하기 위해 마련됐다.

광한루원 가을페스타 포스터[사진=남원시]2026.09.21 gojongwin@newspim.com

광한루원 정문에서 완월정과 춘향관을 잇는 공간에 피크닉과 체험, 공연, 야간 볼거리를 집중해 방문객들이 한곳에서 다양한 프로그램을 즐길 수 있도록 구성했다.

대표 프로그램인 '광한루OnePick크닉'은 잔디밭에 가을 소풍 분위기의 포토존을 마련하고 돗자리와 미니테이블, 담요, 등받이 의자 등으로 구성된 피크닉 세트와 보드게임을 대여한다.

하루 3회 운영하며 회차별 약 50팀이 사전예약 또는 현장접수로 참여할 수 있다. 참가비는 피크닉 세트와 한글과자를 포함해 5000원이다.

'광한루원 나만의 굿즈 만들기'에서는 완월정과 오작교 등 광한루원의 상징을 활용한 에코백과 머그컵 만들기를 비롯해 향이·몽이 키링, 쿠키, LED 풍선 만들기 등을 체험할 수 있다.

10월 2~5일 '광한루원 버스킹 끼생점고'가 열린다. 국악과 대중음악, 무용, 공연 등 전통과 현대가 어우러진 무대를 선보이며 관람객에게 등받이 의자와 담요를 제공한다.

야간 프로그램도 마련된다. 10월 2~5일 광한루원의 야간 경관을 배경으로 '별별커플 달달시네마'를 운영하고 10월 9~11일 완월정을 활용한 미디어파사드를 선보인다. 전통 건축물과 현대 영상기술을 결합해 광한루원의 밤을 색다르게 연출할 예정이다.

행사는 10월 6~8일 일부 프로그램이 운영되지 않으며 우천 시에도 취소될 수 있다. 프로그램별 일정과 참여 방법은 남원시 누리집과 공식 SNS를 통해 안내한다.

gojongwin@newspim.com