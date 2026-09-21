롯데웰푸드, '의성마늘' 20주년 맞아 2030 겨냥 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 21일 의성마늘 20주년 캠페인을 시작했다.
- 광화문·홍대 팝업과 무빙트럭으로 2030세대와 소통한다.
- 의성마늘 프랑크 직화 출시, 캠페인은 11월까지다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드는 대표 육가공 브랜드 '의성마늘' 출시 20주년을 맞아 브랜드 캠페인 '스물스물, 햄복이 퍼진다'를 전개한다고 21일 밝혔다.
스무 살이 된 의성마늘햄과 2030세대가 만나 일상 속 행복을 퍼뜨린다는 의미를 담았다. 롯데웰푸드는 지난 18일과 19일 서울 광화문과 홍대 등에서 이동식 팝업스토어를 운영했고, 이달 26일까지는 캠페인 메시지를 입힌 랩핑 트럭이 서울 주요 지역을 도는 '무빙 트럭' 프로모션을 진행한다.
20주년 기념 신제품 '의성마늘 프랑크 직화'도 선보였다. 칼집을 낸 프랑크 소시지를 고온 오븐에서 구운 뒤 200℃ 이상의 불로 다시 직화해 불맛을 구현했으며, 전자레인지로 30초 내외 조리할 수 있다.
10월에는 '의성마늘 햄복충전캠프, "함께라서 햄복캠"'을 열고, 기존 가족 단위에서 친구·동료 등으로 모집 대상을 넓힌다. 캠페인은 11월까지 이어진다.
롯데웰푸드 관계자는 "맛과 품질에서 모두 신뢰받으며 오랜 사랑을 받아온 의성마늘 브랜드가 2030세대와도 적극적으로 소통하기 위해 캠페인을 전개한다"고 말했다.
fineview@newspim.com