전북자치도, 임실군 낙농가에 '스마트 착유시스템' 구축

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내년 스마트축산 공모 선정…국비 6억7300만원 확보

총사업비 22억4300만원 투입, 낙농가 6호 스마트장비 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 낙농 현장의 노동 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위한 스마트축산 기반 구축에 나선다고 21일 밝혔다.

전북자치도는 농림축산식품부의 '2027년 지역맞춤형 스마트축산 패키지 보급사업' 공모에 최종 선정돼 국비 6억7300만원을 확보했다.

2026.09.21 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 반복적인 착유작업과 인력 부족으로 어려움을 겪는 낙농가에 스마트기술을 도입해 젖소의 건강과 생산정보를 체계적으로 관리하고 지속가능한 낙농 기반을 마련하기 위해 추진된다.

도는 총사업비 22억4300만원을 투입해 임실군 낙농가 6호를 대상으로 로봇착유기, 발정탐지기, TMR 배합기 등 스마트 장비와 통합제어프로그램을 연계한 스마트 착유시스템을 구축할 계획이다.

로봇착유기는 젖소의 착유작업을 자동화하고 발정탐지기와 TMR 배합기는 젖소의 번식 상태와 사료 급여 관리에 활용된다. 각 장비에서 수집된 정보는 통합제어프로그램을 통해 한곳에서 관리할 수 있도록 구축한다.

이를 통해 농가의 반복적인 작업 부담을 줄이고 개체별 착유량과 발정·건강 상태, 사료 섭취정보 등을 체계적으로 관리해 생산성과 번식 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 임실 치즈의 원료인 원유의 안정적인 생산 기반을 확보해 지역 낙농산업과 치즈산업의 경쟁력 강화에도 도움이 될 전망이다.

도는 농가별 사육환경과 장비 수요를 반영해 사업비 범위 내에서 적합한 스마트축산 모델을 마련하고 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 방침이다.

이번 공모 선정으로 전북자치도는 3년 연속 사업에 선정됐다. 도는 축산현장의 수요를 반영한 사업모델을 발굴하고 시·군, 농가, 관련 기업과 협력해 공모에 대응한 성과라고 설명했다.

lbs0964@newspim.com