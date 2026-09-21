KB자산운용, AI 투자정보 통합 홈페이지 개편…펀드·ETF 한곳에서 본다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대화형 AI 'RISE AI' 도입…검색기능 강화

펀드·ETF 통합 플랫폼으로 투자 편의성↑

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 펀드와 ETF 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 통합 홈페이지를 선보인다. 대화형 AI 서비스와 AI 요약 기능을 도입해 투자정보 검색과 상품 비교 편의성을 높였다는 설명이다.

KB자산운용은 펀드와 RISE ETF 홈페이지를 통합하고 AI 기반 투자정보 서비스를 강화한 홈페이지를 새롭게 개편했다고 21일 밝혔다.

이번 개편은 투자자가 펀드와 ETF 상품을 보다 쉽게 검색하고 투자 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 이용 환경을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 펀드와 RISE ETF 홈페이지를 하나의 플랫폼으로 통합한 것이다. 첫 화면을 RISE ETF 중심으로 재구성하고 펀드와 ETF를 자유롭게 오가며 상품과 투자 정보를 확인할 수 있도록 했다.

KB자산운용이 AI 기반 투자정보 서비스를 강화한 홈페이지를 새롭게 개편했다. [이미지=KB자산운용]

통합검색 기능도 강화했다. 하나의 검색어만 입력하면 펀드와 ETF 상품을 동시에 검색할 수 있으며 상품명뿐 아니라 편입 종목과 투자 테마까지 함께 확인할 수 있다.

AI 기반 투자정보 서비스도 새롭게 적용했다. 대화형 AI 서비스 'RISE AI'를 통해 상품 정보와 시장 동향을 질문할 수 있으며, 분배금과 추적오차 등 투자 용어도 쉽게 확인할 수 있다.

상품별 'AI 요약' 기능은 투자설명서와 운용보고서의 핵심 내용을 간략하게 제공한다.

최근 자산운용업계는 AI를 활용한 투자정보 서비스 경쟁을 확대하고 있다. 단순 상품 소개를 넘어 생성형 AI를 활용한 투자정보 검색과 문서 요약 기능을 도입하며 투자자의 정보 접근성을 높이는 데 집중하는 추세다.

KB자산운용은 투자 콘텐츠도 투자 수준과 관심사에 맞춰 재구성했다. 펀드와 ETF, 연금 투자 가이드부터 운용·리서치 전문가의 시장 분석 콘텐츠까지 한곳에서 제공하며, 생성형 AI가 정보를 보다 정확하게 인식할 수 있도록 홈페이지 구조도 개선했다.

이해동 KB자산운용 디지털마케팅본부장은 "이번 홈페이지 개편을 통해 고객이 원하는 투자정보를 보다 빠르고 정확하게 찾고 이해할 수 있도록 이용 환경을 개선했다"며 "AI를 활용한 투자정보 서비스를 지속적으로 강화해 고객에게 실질적인 도움이 되는 투자정보 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

KB자산운용은 홈페이지 개편을 기념해 이날부터 한 달간 회원가입 이벤트를 진행한다. 신규 가입 회원 선착순 1만명에게 메가커피 쿠폰을 제공하며, 추첨을 통해 로보락 로봇청소기와 아이패드 에어, 에어팟 프로 등을 증정한다.

plum@newspim.com