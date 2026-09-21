키움증권, 금감원과 추석 나눔…전통시장서 생필품 지원

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 21일 금감원·구세군과 추석 나눔에 나섰다.
- 18일 방신전통시장에서 1억3000만원어치 물품을 샀다.
- 구매 물품은 취약계층과 복지단체에 전달했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 금융감독원과 금융회사, 한국구세군과 함께 추석을 앞두고 전통시장 활성화와 취약계층 지원에 나섰다.
키움증권은 금융감독원, 한국구세군과 함께 추석 나눔 행사에 참여했다고 21일 밝혔다.
이번 행사에는 키움증권을 비롯해 IBK기업은행, KB손해보험, 신한카드가 함께했다. 이들은 지난 18일 서울 강서구 방신전통시장을 찾아 공동 후원금 1억3000만원으로 떡과 과일, 채소 등 생필품과 온누리상품권을 구매했다.
구매한 물품은 지역사회 취약계층과 사회복지단체에 전달됐다. 이번 행사는 추석 명절을 앞두고 전통시장 소비를 촉진하는 동시에 어려운 이웃을 지원하기 위해 마련됐다.
금융권은 명절마다 전통시장과 연계한 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 온누리상품권과 전통시장 구매를 활용해 소상공인 매출 증대와 취약계층 지원을 함께 추진하는 ESG 활동이 대표적인 사례로 자리 잡고 있다.
엄주성 키움증권 대표는 "소외되는 이웃 없이 모두가 풍성한 명절을 보내길 바라는 마음으로 뜻을 모았다"며 "앞으로도 금융권이 지역사회와 상생의 가치를 실천할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com