유진투자증권, 비토즈와 맞손…토큰증권 청약대금 스테이블코인 결제 추진

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토큰증권·스테이블코인 연계 인프라 공동 구축

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유진투자증권이 블록체인 전문기업 비토즈와 손잡고 토큰증권(STO) 청약대금을 스테이블코인으로 결제하는 구조를 검증한다. 토큰증권 거래 전 과정을 블록체인 기반으로 처리하는 인프라 구축 가능성을 모색한다는 계획이다.

유진투자증권은 비토즈와 토큰증권 청약대금을 스테이블코인으로 결제하는 구조를 검증하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 증권 업무에서의 스테이블코인 활용 가능성과 적용 범위를 공동으로 검토하고, 토큰증권 청약대금 결제 개념검증(PoC)을 추진한다. 검증 결과를 바탕으로 인프라 연동과 후속 협력도 이어갈 계획이다.

유진투자증권이 블록체인 전문기업 비토즈(BEATOZ)와 토큰증권 청약대금을 스테이블코인으로 결제하는 구조를 검증하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. [이미지=유진투자증권]

우선 추진 과제는 토큰증권 청약대금 결제 PoC다. 현재 토큰증권은 증권의 보유와 권리 이전은 블록체인(온체인)에서 처리하지만 청약대금은 기존 은행 계좌를 통해 결제하는 이원화 구조를 갖고 있다.

양사는 청약대금 결제에도 스테이블코인을 적용해 청약부터 정산까지 전 과정을 온체인에서 처리하는 구조를 검증할 예정이다.

최근 금융권에서는 원화 스테이블코인 제도화 논의와 함께 토큰증권 시장 활성화에 대비한 인프라 구축 경쟁이 본격화되고 있다. 특히 증권사들은 발행 플랫폼 구축을 넘어 결제와 정산까지 블록체인 기반으로 연결하는 차세대 자본시장 인프라 연구를 확대하는 추세다.

유진투자증권은 지난 2024년 토큰증권 발행 플랫폼을 개발했으며, 2025년에는 한국예탁결제원이 추진한 토큰증권 테스트 사업에 참여했다. 현재는 하나금융 원화 스테이블코인 컨소시엄에도 참여하고 있다.

비토즈는 하나금융티아이와 전북은행, iM뱅크를 비롯해 모두투어, 코밴(KOVAN), 식신 등과 스테이블코인 결제·정산 PoC를 진행해 왔다. 이번 협력을 계기로 스테이블코인 활용 범위를 자본시장으로 확대한다는 계획이다.

은석훈 유진투자증권 AX혁신실장은 "이번 업무협약은 토큰증권과 스테이블코인을 접목한 인프라 구축의 첫걸음"이라며 "기존 토큰증권 발행 플랫폼을 활용해 개념검증과 공동 연구를 진행하며 새로운 방안을 찾겠다"고 말했다.

이상국 비토즈 한국법인 대표는 "토큰증권은 권리 이전은 분산원장에서 처리하지만 대금 결제는 기존 금융 시스템에 남아 있는 구조"라며 "이번 협력을 통해 자본시장에서도 블록체인 기반 결제와 정산 체계를 구현하는 레퍼런스를 만들어가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com