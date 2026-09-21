시흥시, 일본 하치오지시 대표단 접견...교류 20주년 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 19일부터 하치오지시 대표단을 맞았다
- 대표단은 갯골축제와 해양관광·산업 현장을 둘러봤다
- 양 도시는 20년 우호를 바탕으로 협력 확대를 논의했다
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거북섬 해양관광자원, 청소년 시설 및 서울대 미래모빌리티기술센터 등 시찰
임병택 시장 "20년 우호 관계 기반으로 문화·청소년·산업 교류 확대할 것"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 일본 우호교류도시인 하치오지시 대표단을 맞아 해양관광 자원과 산업 현장을 선보이고 양 도시 간 실질적인 협력 확대 방안을 논의했다.
시흥시는 나카무라 히토시 부시장을 비롯한 하치오지시 대표단 4명이 제21회 시흥갯골축제 초청으로 지난 19일부터 21일까지 2박 3일 일정으로 시흥시를 방문했다고 밝혔다.
대표단은 방문 첫날인 19일 거북섬 일원의 해양생태과학관, 웨이브파크, 마리나경관브릿지 등을 둘러보며 시흥시의 주요 해양관광 인프라를 살펴봤다.
20일에는 제21회 시흥갯골축제 현장을 찾아 대표 생태·문화 프로그램을 직접 체험했으며 은계도서관과 은행청소년문화의집을 방문해 양 도시 간 청소년 국제교류 현황을 점검했다.
이날 솔트베이에서 열린 환영 오찬에는 임병택 시흥시장과 하치오지시 대표단이 참석해 2006년 우호교류도시 협약 체결 이후 20년 동안 이어온 교류 성과를 공유했다. 이 자리에서 하치오지시 측은 2027년 열리는 '하치오지시 시제 110주년 기념행사' 공식 초청장을 시흥시에 전달하며 지속적인 우호 관계를 다졌다.
방문 마지막 날인 21일 대표단은 시흥산업진흥원과 서울대학교 미래모빌리티기술센터를 방문해 시흥시의 산업 지원 정책과 자율주행 등 미래 모빌리티 기술 현장을 시찰할 예정이다.
임병택 시흥시장은 "이번 방문은 20년간 이어온 두 도시의 우호 관계를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 문화, 청소년, 산업 등 다방면에서 실질적인 교류와 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com