[오늘의 정치일정] 9월 21일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 20일 대법관 서훈과 임명장을 수여했다
- 여야 지도부는 이날 회의와 현안 간담회를 이어갔다
- 조국혁신당은 광주·전남서 현장 일정과 브리핑을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 대법관 서훈 및 임명장 수여식(청와대 본관)
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
미국 출장
-1차관
09:00 차관회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
14:00 스티븐 비건 전 미국 국무부 부장관 면담
-차관
09:00 차관회의 참석
14:00 평화·통일 시민대화 활성화를 위한 입법방안 정책토론회 참석
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 안중근의사유해발굴 관련 간담회
14:00 제대군인 관련 웹 예능 촬영
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:20 경기 최고위원회의(경기도청 북부청사 4층 7회의실, 경기 의정부시 청사로1)
10:30 2026 더불어민주당 경기 예산정책협의회(경기도청 북부청사 2층 상황실)
14:30 오준호 기본소득당 대표 접견(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:20 경기 최고위원회의
10:30 2026 더불어민주당 경기 예산정책협의회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:55 플랫폼 노동자 안전망 구축을 위한 현장 간담회(休서울이동노동자 합정쉼터, 서울 마포구 양화로 73, 5층)
15:00 2027학년도 수시 원서접수 먹통사태, 대입 공정성과 수험생 보호를 위한 긴급 간담회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 이종배·이만희 의원 등 주최 <아동기본법 제정 촉구를 위한 국회 토론회>(국회 의원회관 제2소회의실)
14:00 디지털자산 과세제도 개선 정책간담회(국회 본관 228호)
-임이자 정책위의장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:55 플랫폼 노동자 안전망구축을 위한 현장간담회(休서울이동노동자 합정쉼터, 서울 마포구 양화로 73, 5층)
14:00 디지털자산 과세제도 개선 정책간담회(국회 본관 228호)
15:00 2027학년도 수시 원서접수 먹통사태, 대입 공정성과 수험생 보호를 위한 긴급 간담회(국회 본관 245호)
18:25 국회방송 <국회라이브6> 전화인터뷰(국회방송TV)
-정희용 사무총장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표/김준형 원내대표
10:00 국립5.18 민주묘지 참배
10:30 현장최고위원회(국립 5.18 민주묘지 민주의 문 앞)
11:20 광주 군공항 반도체 부지 답사(오정동 76-27)
13:30 전남광주특별시장 예방(전남광주특별시 시청)
14:00 신장식 당대표 현안 브리핑(전남광주특별시 시청)
15:00 양동시장 상가 인사(광주시 서구 경열로138)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상 일정
-천하람 원내대표
통상 일정