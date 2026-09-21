[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 21일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 17일 의장 접견과 상임위 전체회의를 열었다
- 여야는 17일 세미나·토론회와 기자회견을 이어갔다
- 정당 지도부는 17일 회의·현장 행보에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사 접견 / 의장 집무실
14:30 국회 공직자윤리위원회 위원 위촉식 / 의장 접견실
15:30 「딩중리」 중국 전인대 상무위원회 부위원장 접견 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:00 산업자통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
16:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 628호
◆의원실 세미나
09:30 나경원 의원실, 2019년 빠루 사건의 진실, 준연동형비례제 민의왜곡 부작용과 악법 폐지 긴급토론회 / 의원회관 제10간담회의실
09:30 민홍철 의원실, 중남미 방산수출 확대를 위한 민관협력 세미나 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 정진욱 의원실 등, 글로벌반도체&AI 산업 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 신정훈 의원실 등, 에너지생태계 규제개선 활성화 국회 정책 토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 이종배 의원실 등, 아동기본법 제정 촉구를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 박정훈 의원실, 학부모 정책 간담회 / 의원회관 제1간담회의실
11:30 소병훈 의원실, 국민과 함께하는 신경외과 8대 정책제안 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 권칠승 의원실 등, 영농형 태양광 정책 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 정태호 의원실 등, 2027년 예산안의 주요 쟁점과 과제 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 최형두 의원실 등, 내연기관 자동차 부품산업 생태계 위기와 기회 국회 토론회 / 본관 316호
14:00 이언주 의원실 등, 농지 전수조사: 경자유전에서 경자경영으로, 농업패러다임 전환 방향 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김동아 의원실 등, 변화하는 청년 민심과 민주주의의 미래 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 안호영 의원실, 생활화학제품 안전관리 선진화를 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김위상 의원실 등, 자격유지검사, 검증 방식의 다원화 모색 / 의원회관 제3세미나실
14:00 홍기원 의원실 등, 평화·통일 시민대화 활성화를 위한 입법방안 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
15:00 김태선 의원실, DN오토모티브 노동자 납 중독 의혹 규명을 위한 전문가 긴급토론회 / 의원회관 제3간담회의실
15:00 유동수 의원실 등, 교통안전예산의 패러다임 전환을 위한 입법 토론회 / 국회도서관 소강당
15:00 남인순 의원실 등, 중증 당뇨병 환자 혁신 의료기기 접근성 개선 방안 / 이룸센터 누리홀
◆소통관 기자회견
09:20 고민정 의원, [현안 기자회견]
10:00 박은정 의원, [현안 기자회견]
10:20 송석준 의원, [농지법 성명서 발표 기자회견]
11:00 전현희 의원, [토지임대부 공공주택 지원 입법 발의 기자회견]
11:20 김민전 의원, [현안 기자회견]
11:40 김원이 의원, [의대 현안 기자회견]
13:20 이용우 의원, [故 김승모 노동자 중대재해 해결 촉구 기자회견]
15:40 서영석 의원, [국민의힘 식약처 자료제출 거부 주장 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:20 경기 최고위원회의 / 경기도청 북부청사 4층 7회의실
10:30 2026 경기 예산정책협의회 / 경기도청 북부청사 2층 상황실
14:30 오준호 기본소득당 대표 접견 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:20 경기 최고위원회의 / 경기도청 북부청사 4층 7회의실
10:30 2026 경기 예산정책협의회 / 경기도청 북부청사 2층 상황실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
09:55 플랫폼 노동자 안전망 구축을 위한 현장 간담회 / 休서울이동노동자 합정쉼터
15:00 2027학년도 수시 원서접수 먹통사태, 대입 공정성과 수험생 보호를 위한 긴급 간담회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 이종배·이만희 의원 등 주최 <아동기본법 제정 촉구를 위한 국회 토론회> / 국회 의원회관 제2소회의실
14:00 디지털자산 과세제도 개선 정책간담회 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
10:00 국립5.18 민주묘지 참배
10:30 현장최고위원회 / 국립 5.18 민주묘지 민주의 문 앞
11:20 광주 군공항 반도체 부지 답사 / 오정동 76-27
13:30 전남광주특별시장 예방 / 전남광주특별시 시청
14:30 신장식 당대표 현안 브리핑 / 전남광주특별시 시청 3층
15:00 양동시장 상가 인사 / 광주시 서구 경열로138
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
통상업무
oneway@newspim.com