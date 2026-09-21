[오늘날씨] 전국 대체로 맑음…서울 한낮 30도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 21일 전국 맑고 무더운 날씨를 예보했다.
- 아침 최저 11~19도, 낮 최고 24~31도다.
- 미세먼지는 수도권·충청권 보통, 그 밖은 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 21일은 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮에는 기온이 30도까지 올라 무덥겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠다. 동해안과 강원도는 구름이 많은 가운데 강원동해안·산지에는 밤에 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 떨어지겠다.
아침 최저기온은 11~19도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲청주 17도 ▲대전 15도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 15도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 24~31도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 25도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 29도 ▲부산 28도 ▲울산 27도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 수도권과 충청권에서는 '보통', 이 외 지역에서는 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com