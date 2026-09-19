[프로축구] 안양, 울산 꺾고 7위 도약...김천, 부천 잡고 10위 올라

AI 핵심 요약beta
- FC안양이 19일 울산 HD를 2-1로 꺾고 5경기 만에 승리했다.
- 김천 상무는 19일 부천FC를 2-0으로 잡고 10위로 올라섰다.
- 전역 앞둔 고재현·박세진이 득점하며 김천 승리를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC안양이 울산 HD를 꺾고 5경기 만에 승리를 거뒀다. 김천 상무는 전역 앞둔 선수들의 활약을 앞세워 순위를 끌어올렸다.
안양은 19일 안양종합운동장에서 열린 K리그1 2026 30라운드 홈 경기에서 울산을 2-1로 제압했다. 최근 4경기 연속 무승(2무 2패)의 부진에 빠져있던 안양은 모처럼 승리를 추가하며 승점 38(9승 11무 10패)을 기록하고 7위로 도약했다. 반면 4경기 연속 무패 행진을 달리며 상승세를 타던 2위 울산(승점 47·14승 5무 11패)은 5경기 만에 패배의 안타까움을 삼켰다.
안양은 전반 27분 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 크네제비치의 패스를 받은 마테우스가 아크 정면에서 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 울산의 골망을 흔들었다. 이번 시즌 12호골을 기록한 마테우스는 득점 부문 단독 2위로 올라섰다.
울산은 후반 8분 동점골을 뽑아냈다. 야고의 패스를 이어받은 이동경이 페널티아크 왼쪽에서 예리한 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 이동경의 시즌 11호골이었다.
그러나 안양에는 엘쿠라노가 있었다. 후반 15분 조현택의 반칙으로 얻어낸 페널티킥 키커로 나선 엘쿠라노가 깔끔하게 성공시키며 다시 2-1 리드를 안겼다. 울산은 후반 추가시간 야고가 페널티킥 기회를 얻었으나 골키퍼 김정훈의 선방에 막히며 동점 기회를 놓쳤다.
부천종합운동장에서는 김천 상무가 부천FC를 2-0으로 꺾었다. 최근 8경기 연속 무승(7무 1패)의 긴 터널을 지나온 김천은 승점 33(5승 18무 7패)을 기록하며 부천(승점 32·7승 12무 11패)을 제치고 10위로 올라섰다.
이날 경기는 김천의 공격수 고재현과 미드필더 박세진이 팀에서 치르는 마지막 경기였다. 오는 10월 6일 전역을 앞둔 두 선수는 그라운드에서 모든 것을 쏟아부었다. 후반 32분 혼전 상황에서 고재현이 선제 결승골을 터뜨렸고 후반 41분에는 박세진이 쐐기골을 꽂아 넣으며 완승을 이끌었다.
이날 두 경기장에는 로베르트 모레노 축구대표팀 임시 감독과 코치진이 직접 찾아 선수들의 기량을 점검했다. 대표팀 1기 명단에 이름을 올린 울산 조현우, 조현택, 이동경, 김천 박태준 등이 그라운드를 누비며 모레노 감독의 눈도장을 받았다.
psoq1337@newspim.com