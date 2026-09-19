BNK부산은행, 추석맞이 부산 전역 나눔활동…어르신 돌봄·급식 제공

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 19일 부산 16개 구군서 봉사했다.
- 임직원 300여 명이 어르신 돌봄과 급식을 도왔다.
- 전통시장 환경정화로 명절맞이 나눔을 펼쳤다.
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전통시장 정화 장보기 환경 개선
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행 임직원들이 추석 연휴를 앞두고 부산 전역으로 흩어져 홀로 지내는 어르신 돌봄과 급식, 전통시장 정화 활동에 나섰다.
BNK부산은행은 19일 부산지역 16개 구군에서 임직원 300여 명이 참여한 '추석맞이 온기 나눔 봉사활동'을 진행했다고 밝혔다. 이번 봉사에는 은행 지역봉사단이 대거 참여해 각 구군 자원봉사센터와 종합사회복지관, 전통시장 등 16곳에서 같은 날 진행됐다.
수영구와 해운대구, 부산진구, 영도구에서는 지역 자원봉사센터와 협력해 명절 선물을 전달하고, 홀로 명절을 보내는 어르신들을 찾아 말벗 봉사를 진행했다. 강서구와 동구, 금정구, 사하구에서는 임직원들이 직접 명절 간식 키트를 제작해 취약계층에 전달했다. 중구에서는 어르신들에게 전달할 명절선물용 그리기 퍼즐을 만들어 나눴다.
남구 용호종합사회복지관과 북구 덕천종합사회복지관에서는 임직원들이 명절 음식을 직접 준비해 지역 어르신들에게 급식을 제공하고 나눔 활동을 펼쳤다. 추석을 앞둔 어르신들의 식사를 돕는 동시에 복지관 급식 지원을 보완했다는 설명이다.
전통시장 지원 활동도 병행했다. 사상구 감전시장, 연제구 거제시장, 동래구 동래시장, 기장군 기장시장, 서구 충무동새벽시장에서는 봉사단이 환경정화 활동을 실시했다.
임직원들은 쓰레기 수거와 주변 정리 등을 통해 명절 장보기에 나선 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 시장을 이용할 수 있도록 했다. 은행 측은 이 같은 활동이 지역 상권에도 일정 부분 도움을 줄 것으로 보고 있다.
BNK부산은행 지역봉사단은 매월 셋째 주 토요일 지역 중심으로 봉사활동을 진행하고 있다. 지난 8월에는 집중호우로 피해를 입은 거제지역을 찾아 임직원들이 수해 복구 작업에 참여하는 등 재해 현장을 중심으로 사회공헌 활동을 이어왔다.
news2349@newspim.com