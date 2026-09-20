경남도, 소상공인 경영대상 후보자 모집…사회적 기여도 등 평가

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 21일부터 10월23일까지 우수 소상공인 후보를 모집했다.
- 도는 2026년 경영대상 7명을 뽑아 11월 시상할 계획이다.
- 수상자에게는 도지사 상장과 각종 금융 혜택이 주어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역경제 활성화에 기여한 우수 소상공인 발굴에 나선다.
도는 21일부터 10월23일까지 지역경제 활성화에 기여한 우수 소상공인을 발굴·시상하는 '2026년 경상남도 소상공인 경영대상' 후보자를 모집한다고 20일 밝혔다.
'경상남도 소상공인 경영대상'은 지역경제 활성화에 기여한 소상공인의 사회적 지위 향상과 자긍심을 고취하기 위한 것으로 2018년부터 시상해 오고 있다.
2026년 경영대상 시상부문은 총 5개 분야(▲도매 및 소매업 ▲제조업 및 건설업 ▲숙박 및 음식점업 ▲운수 및 창고업·협회 및 단체·수리 및 기타 개인서비스업 ▲기타 업종)를 대상으로 한다. 고용창출, 경영혁신, 사회공헌도 등을 평가해 공적이 있는 우수 소상공인 7명을 선정할 계획이다.
신청 자격은 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에서 규정한 소상공인(사업자등록증상 대표자 본인)으로서 공고일 현재 3년 이상 도내에 사업장을 두고 경영활동을 하고 있어야 한다.
도는 후보자에 대해 서류심사와 현지조사, 각계 전문가로 이루어진 선정위원회심의를 통해 기술·경영혁신, 창의적인 경영활동, 일자리 창출, 경남지역 고유브랜드 개발 등을 종합적으로 평가해 지역경제 발전과 혁신 기여도가 높은 소상공인을 선정한다. 11월 개최되는 '경남 소상공인의 날' 기념식에서 시상할 계획이다.
수상자에게는 경상남도지사 상장과 현판을 수여한다. 시상일로부터 3년간 경상남도 소상공인 정책자금 이용 시 경남신용보증재단 보증수수료 0.3% 감면과 농협·경남은행 등 도 금고은행의 적용금리 0.2% 감면 혜택이 제공된다. 경남도에서 추진하는 소상공인 디지털 인프라 지원사업 신청 시 가점도 부여된다.
응모를 희망하는 소상공인은 시군, 도·시군 소상공인연합회, 경남지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단, 경남신용보증재단, 중소기업중앙회, 농협·경남은행 등 추천 기관의 추천서를 포함한 신청서류를 10월 23일까지 경상남도 소상공인정책과에 방문 제출하거나 이메일 또는 우편으로 제출하면 된다.
news2349@newspim.com