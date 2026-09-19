[프로농구] 2026 KB국민은행 박신자컵 티켓 예매 23일 오픈, 선예매 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 23일 오후 2시 박신자컵 티켓 예매를 시작했다.
- 멤버십 100명을 21일 오전 11시부터 한정 판매했다.
- 1층 예매자와 입장객에 쿠폰·추첨 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=10월 3일부터 11일까지 청주체육관에서 열리는 '2026 KB국민은행 박신자컵'의 티켓 예매 일정이 확정됐다. 선예매 혜택이 제공될 예정이다.
티켓 예매는 오는 23일 오후 2시부터 대회 전 경기를 대상으로 동시에 시작된다. 1층 땡겨요석과 플로어석은 경기별로 판매하며, 2, 3층 좌석은 일자별로 판매한다.
1층 땡겨요석 구매자에게는 배달 애플리케이션 '땡겨요' 1만 원 할인 쿠폰을 증정한다. 또한 1층 좌석(땡겨요석, 플로어석) 구매자에게는 해당 티켓의 관람일에 다른 경기도 관람할 수 있도록 3층 좌석을 추가로 제공한다.
일반 예매에 앞서 9월 21일 오전 11시부터 선착순 100명을 대상으로 멤버십을 한정 판매한다. 멤버십 가격은 2만 원이며, 티켓은 별도로 구매해야 한다. 멤버십 구매자에게는 일반 예매보다 3시간 앞선 9월 23일(수) 오전 11시부터 선예매할 수 있는 혜택이 제공된다.
대회 기간에는 일자별 선착순 입장 관중을 대상으로 '땡겨요' 5천 원 할인 쿠폰도 증정한다.(땡겨요석 제외) 이와 함께 관람객을 위한 'N차 관람객 특별 경품 추첨 이벤트'도 진행된다. 입장객에게는 티켓당 1회에 한해 경품 응모 기회가 주어지며, 대회 마지막 날인 10월 11일 추첨을 통해 ▲스탠바이미2 MAX ▲에어팟 ▲신세계 상품권 10만원 권 ▲땡겨요 3만 원 할인 쿠폰 등을 증정한다.
티켓은 WKBL 애플리케이션(앱)과 공식 홈페이지를 통해 예매할 수 있다. 자세한 사항은 WKBL 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com