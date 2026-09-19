광명시의회, 추석 앞두고 전통시장 찾아 애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회가 18일 광명전통시장을 찾아 점검했다.
- 추석 성수품 가격 동향과 상인 애로를 살폈다.
- 이형덕 의장은 물가 부담 완화 의정활동을 약속했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 추석 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 민생 현장 점검에 나섰다.
광명시의회는 지난 18일 이형덕 의장을 비롯한 시의원들이 광명전통시장을 방문해 명절 성수품 가격 동향을 살피고 상인들의 애로사항을 청취했다고 19일 밝혔다.
이날 의원들은 시장 내 점포를 돌며 과일과 채소, 축산물 등 주요 제수용품의 가격 흐름을 확인했다. 이어 직접 장보기에 나서 시민들이 체감하는 장바구니 물가를 직접 점검하고 전통시장 활성화 방안에 대한 현장의 목소리를 들었다.
의원들은 고물가와 소비 위축 등으로 이중고를 겪는 상인들을 격려하는 한편 귀성객과 시민들이 불편함 없이 시장을 이용할 수 있도록 주변 환경과 편의시설도 꼼꼼히 살폈다.
이형덕 의장은 "추석을 앞두고 시민들이 가장 크게 체감하는 부분이 바로 장바구니 물가"라며 "현장에서 직접 수렴한 소중한 의견들을 바탕으로 시민들의 경제적 부담을 덜고 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있는 의정활동을 펼치겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com