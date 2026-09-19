[PBA] 하나카드, 하림에 4-2 팀리그 3R 정상…김가영 MVP

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 18일 포항서 하림을 4-2로 꺾고 PBA 팀리그 3라운드 우승했다.
- 승점 22를 쌓은 하나카드는 하림과 크라운해태를 제치고 정상에 올랐다.
- 김가영은 12승 3패로 3라운드 MVP를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하나카드가 하림과의 1위 쟁탈전에서 승리하며 프로당구(PBA) 팀리그 3라운드 우승컵을 들어 올렸다.
하나카드는 18일 경북 포항종합운동장 체육관에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 포항시 투어 2026-2027' 마지막 날 경기에서 하림을 세트 스코어 4-2로 제압했다.
승점 22(7승 2패)를 기록한 하나카드는 하림(승점 17·7승 2패)과 크라운해태(승점 18·6승 3패)를 제치고 3라운드 정상에 올랐다. PBA 팀리그 최초로 5시즌 연속 포스트시즌 진출을 확정한 하나카드는 이번 시즌 신설된 라운드 우승 상금 1000만원도 챙겼다.
하나카드는 1세트 남자 복식에서 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 응우옌프엉린-쩐득민(이상 베트남)을 11-9로 따돌렸다. 2세트 여자 복식에서도 김가영-김진아가 단 2이닝 만에 박정현-김상아를 9-0으로 완파하며 세트 스코어 2-0으로 달아났다.
벼랑 끝에 몰린 하림의 반격도 매서웠다. 3세트 남자 단식에서 하림 리더 김준태가 하이런 12점을 몰아치며 초클루의 추격을 15-13으로 뿌리쳤다. 김준태는 이어진 4세트 혼합 복식에도 박정현과 출전해 신정주-한슬기를 9-8로 꺾고 세트 스코어 2-2 균형을 맞췄다.
승부처였던 5세트 남자 단식에서 승패가 갈렸다. 응우옌꾸옥응우옌이 3이닝째 끝내기 하이런 8점을 터뜨리며 응우옌프엉린을 11-1로 대파했다. 남은 세트 결과와 관계없이 우승을 확정한 하나카드는 6세트 여자 단식에서 김가영이 김상아를 9-3으로 제압하며 우승을 자축했다.
대회 최우수선수(MVP)는 3라운드에서만 12승 3패(단식 5승 1패, 복식 7승 2패)를 기록한 김가영에게 돌아갔다. 김가영은 개인 통산 5번째 팀리그 MVP 트로피와 상금 100만원을 받았다.
psoq1337@newspim.com