부산시, '부산형 예방부터 돌봄까지' 방안 제시…통합돌봄 심포지엄

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 18일 통합돌봄 심포지엄을 열고 마을건강센터 고도화를 논의했다
- 63곳 센터를 예방·관리·연결 거점으로 키워 의료·복지·돌봄 연계를 추진했다
- 전재수 시장은 시민 건강부터 돌봄까지 잇는 부산형 체계를 강조했다
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시민 건강 관리 위한 발전 방향 모색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 63곳 마을건강센터를 예방·관리·연결 거점으로 고도화해 의료·복지·돌봄까지 이어지는 통합돌봄 체계를 논의했다.
시는 18일 오후 2시 시청 대강당에서 '예방부터 돌봄까지, 부산형 통합돌봄 심포지엄'을 개최했다고 밝혔다.
민선 9기 '바로 돌봄 도시 부산' 실현을 위해 돌봄에 건강 관리를 더하고 마을건강센터를 부산형 통합돌봄과 연계해 지역사회 건강돌봄의 발전 방향을 모색하기 위한 행사다.
이날 행사에는 전재수 시장을 비롯해 보건소 관계자, 마을간호사와 마을활동가, 건강리더와 건강공동체 참여 시민, 하하건강파트너, 지역사회 협력기관 및 전문가 등 500여 명이 참석했다.
시는 심포지엄을 통해 시민이 건강할 때부터 예방·관리하고 도움이 필요한 경우 의료·복지·돌봄으로 자연스럽게 이어지는 '부산형 건강돌봄'의 방향을 함께 논의했다.
부산에는 주민 생활터 가까이에서 건강을 살피고 지역사회를 연결해 온 63곳의 마을건강센터가 운영 중이다. 간호사와 마을활동가를 중심으로 건강상담과 만성질환 관리, 노쇠예방, 건강공동체 활동 등 주민밀착형 건강관리를 수행하고 있다.
시는 기존 건강자산의 강점을 바탕으로 마을건강센터의 기능을 '예방·관리·연결' 중심으로 고도화해 건강위험을 조기에 발견하고 지속적으로 관리하는 한편 필요한 주민은 의료·복지·돌봄 자원으로 연계하는 부산형 통합돌봄의 핵심 건강기반으로 발전시켜 나갈 계획이다.
1부에서는 '부산형 통합돌봄과 마을건강센터'를 중심으로 전문가 주제발표와 현장의 목소리를 담은 토론이 진행됐다. 손지현 부산시사회서비스원장이 '부산형 지역사회 통합돌봄의 이해-탈시설화에서 관계복지로'를, 윤태호 부산대학교 의과대학 교수가 '마을건강센터와 통합돌봄-주민이 서로 돌보는 지역사회'를 주제로 발표했다.
이어 최민혁 건강도시사업지원단장을 좌장으로 박희용 부산광역시의회 복지환경위원회 위원, 이효영 동서대학교 교수, 김인숙 반송종합사회복지관장, 정규석 동래구보건소장, 조은동 덕포1동 마을건강활동가가 참여해 시의회, 학계, 보건·복지 현장과 주민의 관점에서 부산형 건강돌봄의 발전 방향을 논의했다.
2부에서는 하하건강파트너를 대상으로 '지역사회 통합돌봄 시대, 하하건강파트너의 역할' 교육이 진행됐다. 하하건강파트너는 노인일자리와 연계한 부산형 노쇠예방 전문인력으로, 지난해(2025년) 도입해 올해(2026년) 171명이 지역 현장에서 활동하고 있다. 건강업(UP) 프로그램과 건강소모임 운영을 지원하고 건강취약계층 발굴과 방문활동 등을 통해 주민의 건강관리를 돕고 있다.
전재수 시장은 "부산형 통합돌봄은 돌봄이 필요한 이후의 지원을 넘어 시민이 건강할 때부터 예방하고 관리하며 필요한 순간에는 의료와 복지, 돌봄으로 자연스럽게 이어져야 한다"라며 "부산에는 이미 시민 가까이에서 건강을 지켜온 소중한 자산인 마을건강센터가 있는 만큼, 마을건강센터의 강점에 건강돌봄을 더해 부산형 통합돌봄의 핵심 기반으로 더욱 발전시키겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com