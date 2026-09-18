박상준 강서구청장 "생곡 소각장 건립 결사 반대…법적·행정적 절차 검토"

AI 핵심 요약beta
- 박상준 강서구청장이 18일 생곡소각장 반대와 법적 대응을 밝혔다.
- 강서구 주민 120여 명이 사업 철회와 전면 재검토를 요구했다.
- 강서구는 건축 협의를 거부하고 시와 정면 충돌하겠다고 했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구 생곡 소각장 건립을 둘러싼 갈등이 확산하는 가운데 강서구가 건축 협의 불가와 법적 대응을 내세우며 부산시와 정면 충돌을 예고했다.
박상준 강서구청장은 18일 부산시청 앞 주민 집회에 참석해 생곡소각장 건립에 반대하고 건축 협의 거부를 포함한 법적·행정적 대응에 나서겠다고 밝혔다.
이날 집회에는 강서구 주민 120여 명이 참석해 생곡 광역폐기물처리시설 건립 계획의 철회와 전면 재검토를 요구했다. 주민 2명은 삭발식을 진행하며 반대 의사를 나타냈다.
박 구청장은 비가 내리는 가운데 집회 현장을 찾아 "구청장으로서 마음이 아프고 송구하다"며 주민들을 위로했다. 이어 "소각장 건립을 반드시 막겠다"고 말했다.
그러면서 "부산시의 생곡소각장 건립 계획을 두고 부산 전역에서 발생하는 폐기물을 16개 구·군이 분담해 처리해야 한다"면서 "부산시에 사업 철회와 원점 재검토해야 한다"고 요구했다.
강서구는 생곡소각장 건립과 관련한 공공건축물 건축 협의 요청을 받아들이지 않겠다는 입장이다. 구민의 생명권 보호를 근거로 건축 협의에 동의하지 않고 필요한 법적·행정적 절차를 검토하겠다는 방침이다.
박 구청장은 "에코델타시티와 명지국제신도시 등 대규모 주거지역이 들어선 강서구에 폐기물 처리시설 부담을 추가로 지우는 것은 부당하다"며 "부산시가 생곡소각장 사업을 백지화하고 16개 구·군이 참여하는 권역별 분산 처리 방안을 마련해야 한다. 내구연한을 넘긴 명지소각장도 당초 약속대로 폐쇄해야 한다"고 주장했다.
생곡소각장 건립사업은 2017년부터 추진됐으며 지난해 9월 건설공사 기본계획 고시 이후 주민 반발이 이어졌다. 부산시는 사업을 추진해야 한다는 입장인 반면 강서구와 주민들은 입지의 지역 편중과 주민 수용성 문제를 제기하고 있다.
시는 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 생곡소각장 건립이 필요하다는 입장이다. 시는 기존 계획에 따라 사업을 추진하겠다고 밝힌 상태다.
박상준 구청장은 "부산시의 일방적인 행정에 타협하지 않겠다"며 "사업이 백지화될 때까지 구민과 함께 강서의 미래와 주민의 생명권을 지키겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com