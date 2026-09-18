"영산강정원 키운다"…나주시, 국립정원문화원과 맞손

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 18일 국립정원문화원과 정원문화 활성화 협약을 맺었다.
- 양측은 영산강축제 연계 전시·체험과 교육·멘토링을 추진했다.
- 나주시는 영산강정원을 국가정원 수준으로 키우겠다고 밝혔다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 영산강정원의 경쟁력 제고를 위해 정원 전문기관과 협력체계를 구축했다.
나주시는 18일 국립정원문화원과 지역 정원문화 활성화 및 영산강정원 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 올해 영산강축제와 연계한 민간정원 전시와 정원 체험 프로그램 운영에 협력한다. 가족정원 페스티벌의 내실을 높이기 위한 가드닝 교육과 경연 심사 그리고 전문가 멘토링도 지원할 예정이다.
나주시는 국립정원문화원이 보유한 정원 분야 전문성과 운영 경험을 영산강정원에 접목해 프로그램의 질을 높이고 시민 참여를 확대한다는 구상이다. 축제와 각종 정원 프로그램을 시작으로 영산강정원의 조성과 운영 과정에서도 협력을 이어갈 방침이다.
특히 영산강정원을 시민들이 일상에서 정원을 배우고 체험할 수 있는 생태·문화 공간으로 육성하고 향후 국가정원 지정을 위한 운영 역량도 단계적으로 갖춰나갈 계획이다.
국립정원문화원은 전남광주통합특별시 담양군에 있는 한국수목원정원관리원 소속 기관이다. 생활정원지구와 문화정원지구를 비롯해 K-가든지구와 소재정원지구 등을 운영하며 정원 교육과 체험 및 전시 프로그램을 제공하고 있다.
윤병태 나주시장은 "이번 협약을 계기로 영산강정원의 전문성과 운영 역량을 한 단계 높이겠다"며 "영산강축제와 가족정원 페스티벌을 시작으로 시민들이 체감할 수 있는 정원 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
이어 "영산강정원이 생태와 치유 그리고 관광이 어우러진 대표 정원으로 성장하고 국가정원 지정을 위한 역량을 갖출 수 있도록 국립정원문화원과 긴밀히 협력하겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com