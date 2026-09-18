안성시 2개 지구 '행안부 재해예방사업' 선정…총 689억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 18일 당왕지구·안성1지구 재해예방사업에 선정됐다
- 총사업비 689억 원으로 하천과 배수시설을 정비한다
- 상습 침수 피해를 줄여 시민 안전을 확보할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 행정안전부가 주관 2027년 재해예방사업에 당왕지구와 안성1지구가 선정돼 총사업비 689억 원 규모의 재해예방사업을 추진한다고 18일 밝혔다.
재해예방사업은 집중호우와 태풍 등 자연재난으로 인한 피해를 줄이기 위해 재해 취약지역의 하천과 배수시설 등을 정비하는 사업이다.
상습 침수 등 재해위험요인을 사전에 해소해 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 추진된다.
이에 따라 안성시는 이번 선정으로 당왕지구와 안성1지구의 재해위험요인을 체계적으로 정비해 집중호우에 따른 침수 피해를 줄이고 지역 주민의 안전 확보에 기여한다는 계획이다.
시는 앞서 총사업비 403억 원 규모의 일죽2지구와 307억 원 규모의 도기동2지구 재해위험개선지구 정비사업을 추진 중이다.
김보라 안성시장은 "최근 예측하기 어려운 집중호우가 잦아지면서 재난 발생 이후의 대응뿐만 아니라 사전에 위험요인을 줄이는 예방이 더욱 중요해지고 있다"며 "재해 취약지역을 지속적으로 정비해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com