안성시, 추석 맞아 전통시장 안전 합동점검 실시…"안전사고 예방"

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 18일 전통시장 안전합동점검을 했다
- 안성맞춤시장·중앙시장서 유관기관이 참여했다
- 시민안전과 소방시설 등 명절 대비를 살폈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 추석 명절을 맞아 시민과 귀성객이 안심하고 전통시장을 이용할 수 있도록 안성맞춤시장과 중앙시장에서 유관기관 합동 안전점검을 실시했다.
18일 시에 따르면 이번 점검에는 남상은 안성시 부시장을 비롯해 시민안전과, 일자리경제과, 건축과, 보건위생과 등 관계 부서와 안성소방서 관계자가 참여해 명절 기간 이용객 증가에 대비한 분야별 안전관리 실태를 확인했다.
주요 점검은 ▲건축물 주요 구조부 관리 상태 ▲판매시설 위생 관리 상태 ▲소방시설 관리 상태 등이다.
특히 각 분야의 위험요인을 사전에 점검하고 필요한 안전조치를 확인하는 데 중점을 뒀다.
이어 주요 관계자들이 현장에서 전통시장 상인과 의용소방대의 애로사항과 의견을 청취하고 명절 기간 화재 예방과 함께 화재 발생 시 신속한 초기 대응을 당부했다.
남상은 안성시 부시장은 "추석을 앞두고 많은 시민이 전통시장을 찾을 것으로 예상되는 만큼 사전에 위험요인을 꼼꼼히 살피는 것이 중요하다"며 "시민들이 안심하고 전통시장을 이용할 수 있도록 관계기관과 함께 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com