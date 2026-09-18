광양시, 24~27일 추석 명절 비상진료 대책 시행

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 24일부터 27일 추석연휴 비상진료체계를 가동했다.
- 광양사랑병원·광양서울병원 등 24시간 응급실을 운영했다.
- 소아·임산부 진료와 문 여는 병의원·약국 정보를 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 추석 연휴 기간 시민과 귀성객의 의료 공백을 줄이기 위해 응급실과 병의원 및 약국을 중심으로 비상진료체계를 가동한다.
시는 오는 24일부터 27일까지 4일간 소아·임산부와 응급환자를 중심으로 비상진료대책을 추진하고 보건소에 비상진료대책 상황실을 운영한다고 18일 밝혔다.
상황실은 연휴 기간 의료기관과 약국 운영 현황을 점검하고 응급상황 발생 시 관계기관과 연계해 신속한 진료 대응을 지원한다.
지역응급의료기관인 광양사랑병원과 광양서울병원은 응급실을 24시간 비상체제로 운영하며 병의원 7곳과 공공심야약국 및 일요일약국을 포함한 약국 14곳 그리고 보건의료기관 5곳도 지정 운영한다.
시는 의료취약계층인 소아·청소년과 임산부를 위해 다나소아과의원과 모든아이소아청소년과 및 미래여성의원을 운영하며 미래여성의원은 응급분만에 대응한다.
응급환자가 발생하면 119 구급상황센터와 권역응급의료센터에 지원을 요청해 환자 이송과 진료가 원활히 이뤄지도록 할 방침이다.
연휴 기간 문 여는 병의원과 약국 정보는 'MY광양' 앱과 광양시 누리집 및 SNS에서 확인할 수 있으며 보건복지콜센터 129와 스마트폰 앱 '응급의료정보제공'에서도 안내받을 수 있다.
chadol999@newspim.com