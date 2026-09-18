남해군, 지역 상생 영화 관람료 지원 사업 추진…문화 격차 해소

AI 핵심 요약beta
- 남해군이 18일 지역 상생 영화 관람료 지원 사업을 추진했다.
- 경남도민은 신분증 제시 시 영화표 3000원 할인받았다.
- 숙박 영수증 제시 비도민도 할인받고 시네마는 운영을 늘렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해 작은섬 영화관 한 편이 지역 문화 격차를 줄이는 실험 무대로 변하고 있다.
남해군은 군민과 관광객의 영화 관람 부담을 낮추고 지역 영화관 운영을 활성화하기 위해 '지역 상생 영화 관람료 지원 사업'을 추진한다고 18일 밝혔다.
지원 대상은 경남도민과 일정 조건을 충족한 비도민 관람객이다. 경남도민은 영화관 현장에서 신분증을 제시하면 2D 영화 기준 기존 관람료 7000원에서 3000원을 지원받아 4000원에 관람할 수 있다.
경남도민이 아닌 관람객도 영화 관람일을 기준으로 3일 이내 경남 소재 숙박시설을 이용한 영수증을 제시하면 동일하게 3000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 남해를 포함한 경남 지역 숙박과 연계해 영화 관람을 장려하는 구조다.
현재 남해 보물섬 시네마에서는 '비광', '인턴' 등이 상영 중이며 추석 연휴를 앞두고 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래' 등 다수 작품이 개봉을 앞두고 있다. 연휴 기간 관람 수요 증가에 맞춰 할인 사업 효과도 커질 것으로 보인다.
군은 이번 사업이 군민의 문화 향유 기회를 넓히는 동시에 지역을 찾는 관광객에게 남해에서 즐길 수 있는 문화 선택지를 제공하는 계기가 될 것으로 보고 있다.
남해 보물섬 시네마는 추석 연휴 기간 관람객 편의를 위해 운영 시간을 기존보다 늘려 오전 9시부터 오후 11시까지 연장할 계획이다. 할인 적용과 상영 시간 확대를 병행해 지역 영화관의 기능을 강화하고 이용률을 높인다는 방침이다.
m25322532@newspim.com