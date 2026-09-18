충북도, LG AI연구원 등과 첨단소재 AI 전환 플랫폼 구축 협약

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 18일 LG AI연구원 등과 AX 협약을 맺었다.
- 첨단소재 특화 플랫폼 구축·실증에 총 218억 원을 투입한다.
- 반도체·바이오·이차전지 AI 전환과 생태계 조성을 추진했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 LG AI연구원 등과 손잡고 첨단소재 분야의 인공지능전환(AX) 플랫폼 구축에 나선다.
충북도는 18일 청주 오스코에서 청주시, LG AI연구원, 충북과학기술혁신원과 '첨단소재 특화형 AX 플랫폼 구축 및 실증' 사업의 성공적인 추진과 지역 AI 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 신용한 충북지사와 신병대 청주시 부시장, 임우형 LG AI연구원장, 장인수 충북과학기술혁신원장 직무대행 등이 참석했다.
이번 협약은 지난해 충북도와 LG AI연구원이 공동 기획한 사업이 올해 정부 공모사업에 선정되면서 마련됐다. 사업에는 국비 146억 원을 포함해 총 218억 원이 투입된다.
4개 기관은 협약에 따라 첨단소재 AX 플랫폼 구축·실증을 위한 기술 및 네트워크 협력, 충북 전략산업의 AI 전환을 위한 기술 자문과 교류, 지역 AI 혁신 생태계 조성 등에 협력하기로 했다.
사업의 핵심은 소재 데이터와 산업 현장의 수요를 AI와 연계해 기업이 필요한 소재를 탐색·설계하고 실험과 검증까지 이어지는 연구개발 체계를 구축하는 것이다.
충북도는 반도체·이차전지·바이오 등 지역 주력산업의 현장 데이터와 AI 기술을 결합해 소재 연구개발에 소요되는 시간과 비용을 줄이고 기업의 기술적 문제 해결을 지원한다는 계획이다.
또 LG AI연구원의 AI 기술과 충북의 산업 기반, 청주시의 지역 혁신 역량, 충북과학기술혁신원의 사업 추진 역량을 연계해 첨단소재 분야의 AI 활용 모델을 구축하고 실증 성과를 축적할 방침이다.
신 지사는 "AI는 산업 경쟁력과 지역의 미래를 좌우하는 대전환의 동력"이라며 "반도체·바이오·이차전지 등 충북의 산업 기반에 AI를 접목해 기존 산업의 경쟁력을 높이고 새로운 성장 기회를 만들어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com