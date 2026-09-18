단양 만천하스카이워크·숙박시설 '교차 할인'…최대 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- 단양관광공사가 18일 교차 할인 행사를 시작했다
- 만천하스카이워크와 캠핑장·휴양림 6곳이 연계됐다
- 11월 30일까지 평일 관광·숙박 할인 혜택을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 단양의 대표 관광시설과 숙박시설을 저렴하게 이용할 수 있는 교차 할인 이벤트가 오는 11월 30일까지 진행된다.
단양관광공사는 가을 단풍철을 맞아 체류형 관광 활성화를 위한 '2026 만천하 가을맞이 릴레이 프로젝트' 연계 할인 행사를 추진한다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 만천하스카이워크와 지역 캠핑장·자연휴양림 6곳을 연계해 평일 이용객에게 상호 할인 혜택을 제공하는 방식이다.
캠핑장이나 자연휴양림 이용 영수증을 만천하스카이워크 매표소에 제시하면 영수증 발행일로부터 7일 이내, 월~금요일(공휴일 제외) 만천하스카이워크와 짚와이어·알파인코스터·모노레일 등 전 시설을 최대 4명까지 20% 할인받을 수 있다.
반대로 만천하스카이워크에서 5만 원 이상 이용한 영수증을 제시하면 캠핑장 30%, 자연휴양림 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.
7만원 이상 이용하면 최대 2박까지 할인된다. 숙박 할인은 영수증 발행 다음 날부터 30일 이내 사용할 수 있으며 일~목요일(공휴일 전날 제외)에 적용된다.
대상 시설은 다리안·대강·소선암·천동 캠핑장과 소선암·소백산 자연휴양림이다.
이관표 단양관광공사 사장은 "관광과 휴양을 함께 즐길 수 있도록 연계 할인 혜택을 마련했다"며 "방문객 만족도와 지역 상권 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
choys2299@newspim.com