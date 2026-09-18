충주시, 공공기관 유치위원회 출범…수도권 2차 이전 대응 본격화

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 18일 공공기관 유치 활동을 본격화했다.
- 시청에서 유치위원회를 꾸려 전략과 방향을 논의했다.
- 조례 제정과 연구용역으로 기반을 다지고 유치에 나섰다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시는 정부의 수도권 공공기관 2차 지방이전에 대비해 공공기관 유치 활동을 본격화한다고 18일 밝혔다.
시는 이날 오후 시청 중회의실에서 '충주시 공공기관 유치위원회' 위촉식을 열고 유치 전략과 향후 활동 방향을 논의한다.
위원회는 김진형 부시장을 위원장으로 시·도의원, 사회단체, 학계 전문가 등 10명으로 구성됐다. 공공기관 유치를 위한 정책 자문과 대외 협력, 정부 건의 등의 역할을 맡는다.
충주시는 앞서 올해 상반기 '공공기관 유치 및 지원에 관한 조례'를 제정하고 유치전략 연구용역을 마치는 등 제도적 기반을 마련했다. 지난 8월 출범한 '충주 민관정 위원회'와도 협력해 범시민 유치 활동을 확대할 계획이다.
특히 기업도시의 산업·정주 기반과 충주댐·남한강 등 환경·수자원 분야의 지역 특성을 내세워 한국환경공단 등 중점 유치 대상 기관을 대상으로 면담과 정부 건의 등을 추진한다.
김진형 부시장은 "공공기관 유치는 충주의 미래를 좌우할 중요한 과제"라며 "지역의 역량을 결집해 충주만의 강점을 적극 알리고 가시적인 성과를 내도록 노력하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com