충북 인구감소 대응에 5년간 1조6546억…70개 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 18일 인구감소 대응 기본계획을 심의했다.
- 향후 5년간 1조6546억원을 투입해 정주여건을 개선한다.
- 청년 일자리·주거·의료 지원으로 체류인구를 늘리겠다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 인구감소지역의 정주 여건을 개선하고 체류인구를 늘리기 위해 향후 5년간 1조6546억원을 투입한다.
충북도는 18일 인구정책위원회를 열고 '제2차 충청북도 인구감소지역 대응 기본계획'을 심의했다.
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계획에는 4대 전략, 16개 실천과제, 70개 세부사업이 담겼다. 주요 사업은 지역전략산업 클러스터 조성과 기업 지원, 청년 취·창업 등 일자리 확대를 비롯해 청년·다자녀가구 주거 공급, 빈집 정비, 취약지역 산부인과·소아청소년 의료 지원 등이다.
농촌중심지 활성화와 광역버스, 돌봄·교육서비스 확충도 추진한다. 관광 분야에서는 청풍호 웰니스 장기체류 생활마을, 백두대간 휴양벨트 등을 통해 체류인구를 늘리고 외국인·재외동포 정착, 은퇴자마을, 귀농·귀촌 지원도 강화한다.
충북도는 이번 계획을 통해 방문과 체류를 지역과의 관계 형성 및 정착으로 연결하는 인구감소 대응 체계를 구축할 방침이다.
이동옥 행정부지사는 "지역 주민의 삶의 질을 높이고 지역을 찾는 사람들이 머물 수 있는 여건을 만드는 것이 중요하다"며 "시·군과 협력해 지역 특성에 맞는 인구감소 대응정책을 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com