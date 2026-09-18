대전서 하루 더 자면 최대 7만 원 할인…가을 숙박 세일

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 22일 숙박 세일 페스타 가을편을 시작했다.
- 숙박 할인권은 11월 8일까지 선착순 사용 가능하다.
- 최대 7만원 할인으로 체류관광 활성화를 노렸다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 가을 여행을 즐기는 관광객들의 숙박비 부담이 한층 줄어든다. 지역 축제와 원도심, 야시장 등을 둘러보며 대전에 머무는 체류형 관광객을 겨냥한 숙박 할인 행사가 시작된다.
대전시는 문화체육관광부와 함께 오는 22일부터 '2026 대한민국 숙박 세일 페스타 가을편'을 운영한다고 18일 밝혔다.
숙박 할인권은 22일부터 선착순 발급되며 사용 기간은 이날부터 11월 8일까지다. 할인권을 받은 관광객은 행사에 참여하는 대전 지역 숙박시설 예약 시 할인 혜택을 받을 수 있다.
특히 2박 이상 숙박할 경우 결제 금액에 따라 최대 7만원까지 할인된다. 1박 예약은 숙박비가 7만원 이상이면 3만원, 2만원 이상 7만원 미만이면 2만원을 각각 할인받을 수 있다.
시는 이번 행사가 가을철 대전에서 열리는 빵축제와 효문화뿌리축제, 동구동락 축제 등과 맞물려 체류 관광 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
관광객들은 축제뿐 아니라 대전 원도심 골목과 지역 베이커리·카페, 중앙시장 야시장, 갑천 야경 등도 함께 둘러볼 수 있다. 숙박 예약은 지마켓과 카카오톡, 마이리얼트립, NOL, 트립토파즈 등 12개 온라인 여행사를 통해 가능하다.
권경민 대전시 문화체육관광국장은 "관광객들이 대전에 천천히 머물며 다양한 매력을 경험할 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "쾌적하고 안전한 관광환경 조성에도 힘쓰겠다"고 말했다.
자세한 내용은 '대한민국 숙박 세일 페스타' 공식 누리집이나 전담 콜센터를 통해 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com