전남자치경찰, 추석 1인가구·취약지역 치안 선제 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 전남자치경찰위는 17일 추석 민생치안 강화에 나섰다.
- 1인가구와 취약지역 순찰을 늘려 범죄예방을 강화했다.
- 가정폭력·스토킹 대응과 교통안전 관리도 집중했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 전남자치경찰위원회가 추석 연휴를 앞두고 범죄예방과 사회적 약자 보호부터 교통안전까지 민생치안 전반에 대한 선제 대응에 나선다.
전남자치경찰위원회는 17일 전남경찰청의 추석 연휴 국민 체감안전 제고 대책과 연계해 명절 기간 치안수요 증가에 대비한 분야별 대응을 강화한다고 밝혔다.
위원회는 명절 기간 홀로 지내는 1인 가구와 범죄취약지역을 사전에 점검하고 집중예방구역을 중심으로 순찰과 범죄예방 활동을 확대할 방침이다.
가정폭력과 스토킹 교제폭력 등 관계성 범죄에 대해서도 고위험 대상자를 명절 전에 집중 모니터링한다. 가해자에 대해서는 엄정 대응하고 피해자에게는 맞춤형 안전조치를 병행해 추가 피해를 막기로 했다.
귀성·귀경길 교통안전 관리도 강화한다. 전통시장과 대형마트 등 혼잡지역을 사전 관리하고 연휴 기간에는 고속도로와 주요 국도 등 교통량이 몰리는 구간에 경찰력을 집중 배치해 사고 예방과 원활한 교통 흐름을 유도한다.
위원회는 전남경찰청과 협력체계를 유지하면서 도민 생활과 직결된 자치경찰사무의 현장 대응력을 높여 평온한 명절 분위기 조성에 주력할 계획이다.
정순관 전남자치경찰위원장은 "명절일수록 홀로 있는 이웃과 범죄에 취약한 주민을 먼저 살펴야 한다"며 "위험요인을 한발 앞서 예방하고 주민이 체감하는 평온한 추석을 만드는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com