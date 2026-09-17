금호타이어 임단협, 부결 20여일 만에 '두 번째 잠정합의'

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어 노사가 17일 2026년 임단협 잠정합의안을 다시 마련했다.
- 합의안은 기본급 3% 인상과 격려금 550만원을 담았다.
- 최종 합의는 조합원 설명회와 찬반투표로 결정된다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 금호타이어 노사가 한 차례 부결된 임금·단체협약 잠정 합의안을 20여일 만에 다시 마련했다.
금호타이어는 17일 노사가 2026년 임단협 잠정 합의안을 재도출했다고 밝혔다.
앞서 노사는 지난달 24~25일 실시한 조합원 찬반투표에서 잠정 합의안이 부결되자 곧바로 재교섭에 들어갔다. 이후 20여일간 협의를 이어가며 전날 새로운 잠정 합의안을 마련했다.
이번 합의안에는 기본급 3% 인상과 경영성과 격려금 550만원 지급이 담겼다. 또 2018년 4월 2일 특별합의 이행 격려금 250만원과 근로장려금 50만원 지급 및 미래 경쟁력 강화를 위한 노사 공동 노력 등 기존 주요 내용도 유지됐다.
경영성과 격려금 지급 기준은 기존 본사 기준 영업이익률에서 연결 기준 영업이익률로 변경했다. 2018년 특별합의 이행 과정에서는 정년퇴직자에게 불이익이 발생하지 않도록 지급 기준도 보완했다.
금호타이어는 이번 합의를 통해 경영성과 격려금 산정 과정에서 회사의 다양한 경영상황을 종합적으로 반영할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다. 이를 바탕으로 노사 간 보다 건설적인 교섭 문화를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최종 합의 여부는 조합원 설명회와 찬반투표를 거쳐 결정된다.
금호타이어 관계자는 "한 차례 부결에도 물리적 충돌 없이 대화를 통해 공감대를 찾았다는 점에서 의미가 크다"며 "남은 절차도 원만히 마무리해 노사관계 안정과 미래 경쟁력 강화의 기반으로 삼겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com