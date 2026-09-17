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서울시, 민선 9기 조직개편...'글로벌 TOP·삶의 질 특별시' 추진력 강화

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  • 서울시가 17일 민선9기 조직개편안을 발표했다
  • G3 서울플랜 실행과 삶의 질 향상을 위한 개편이다
  • 건강·재난·경제·주거 조직을 강화하고 66명 늘린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

입법예고 거쳐 내달 의회 제출, 내년 1월 시행
'100년 건강 도시 서울' 구현할 대응조직 강화
'민생경제본부' 신설, 미래전략산업 컨트롤타워
국제교류·관광·공간혁신 분야 전담 조직 신설

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 민선 9기 시정 비전인 '글로벌 TOP, 삶의 질 특별시 서울' 추진을 뒷받침하기 위한 조직개편에 나선다고 17일 밝혔다.

◆ 'G3 서울플랜' 실행력 강화...조직 운영 효율성 확대

이번 조직개편은 지난 10일 발표한 'G3 서울플랜' 핵심 프로젝트의 실행력 강화를 위해 필요한 조직과 인력을 보강하는 데 초점을 맞췄다. 또 대내외 환경변화에 따라 행정수요가 증가 또는 안정화된 분야는 조정·재편하여 조직 운영의 효율성을 높이고자 했다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

서울시는 '민선9기 서울시 조직개편안'을 이달 17일~내달 7일 입법예고를 거쳐 오는 10월 서울시의회에 제출한다. 시의회 심의·의결을 통해 최종 확정된다. 후속 조치인 행정기구 및 정원 규칙 개정을 거쳐 '207년 1월에 시행할 계획이다.

조직개편(안)의 주요 내용은 ▲ 건강하고 안전한 일상을 위한 건강·재난 대응 분야 조직 강화 ▲ 서울의 미래 경쟁력 강화로 글로벌 TOP 서울을 실현할 전담 조직 신설 ▲ 인구·노동·주거 등 삶의 질 특별시 서울 구현을 위한 조직보강 ▲ 행정수요 변화에 따른 기능 재조정 및 조직 운영 효율화 등이다.

효율적인 조직 운영을 위해 신규 인력 수요는 행정수요가 감소한 분야의 인력을 재배치해 대응한다. 다만, 노동감독 권한 일부 지방자치단체 위임에 따른 노동감독 인력 51명, 소방 현장 인력 12명, 시의회 활동 지원 인력 3명 등 정부 정책 등에 따른 인력 수요 66명은 증원한다.

안전한 일상 위해 건강·재난 대응 분야 조직 강화

민선 9기 핵심과제를 속도감 있게 추진하고 실행력 중심의 조직을 구현하기 위해 경제·복지·교통·주택실을 '본부'로 재편한다. 

시민의 건강 격차를 줄이고 '100년 건강 도시 서울'을 구현하기 위해 '시민건강국'을 '시민건강본부'로 격상한다. 향후 시 건강정책을 의료서비스 제공 중심에서 시민의 일상적인 건강증진과 예방 중심으로 확대할 계획이다. 또 '공공의료정책관'을 신설해 필수 의료와 감염병, 정신건강 등 시민의 건강과 직결되는 공공의료 정책의 전문성도 확보한다.

'스마트건강과'는 '건강활력과'로 재편해 시민 체력 증진 총괄 기능을 수행한다.'서울체력장'을 100개소까지 확대하고 '손목닥터9988'과 연계해 '체력측정-운동처방-실천 및 보상'이 원스톱으로 이어지는 시민 체감형 건강관리 체계를 구축한다.

대형 재난 발생 시 서울시 소방재난본부가 현장 컨트롤타워 역할을 수행할 수 있도록, 본부 현장대응단장의 지위를 상향한다. 대형 재난 상황에서 일원화된 현장 통합 지휘체계를 확립해 재난 대응력을 높인다.

로봇개 등 첨단 재난 대응 장비의 활용 확대를 위한 첨단장비대응팀, 공소청법 시행에 따른 소방 특별사법경찰 전문성 강화를 위한 소방법률지원팀 등 소방 행정환경 변화에 대응하기 위한 전담팀도 신설한다.

도시기반시설본부에는 '잠실운동장복합개발추진단'을 신설해 잠실 스포츠·MICE 복합개발사업의 안정적인 추진체계를 구축한다. 최근 민간투자사업 심의와 실시협약 체결 등 핵심 사전 절차를 매듭지은 만큼, 공사관리 전담 체계를 구축하여 적기 착공과 안전한 시공을 차질 없이 이끌어갈 계획이다.

◆ '글로벌 TOP 서울' 실현할 전담 조직 신설 

소상공인·상권 활성화부터 미래 신산업 육성까지 시 경제 전반 총괄 컨트롤타워로 '민생경제본부'를 신설한다. 민생경제 활력과 미래 전략산업 육성을 유기적으로 연계해 서울 경제의 기초 체력과 미래 경쟁력을 함께 끌어올리기 위해서다.

'경제활력정책관'을 신설하여 '24시간 활력경제도시 서울'을 본격 구현한다. '창조산업기획관'을 '전략산업정책관'으로 재편하여 미래 첨단·전략산업 육성 정책 실행력을 한층 강화한다.

행정1부시장 직속으로 '국제교류협력관'을 신설한다. 도시외교·국제협력·투자유치 기능을 일원화하여 서울의 글로벌 경쟁력과 성장 기반을 높일 계획이다.

투자유치담당관을 신설하여 용산국제업무지구, S-DBC 등 서울 핵심 개발 사업지를 대상으로 투자자 발굴부터 투자유치 전략 마련까지 市 투자유치 역량을 극대화한다.

관광체육국에 '관광콘텐츠과'를 신설하여 체류형·체험형 관광 콘텐츠를 적극 발굴하고 관광자원으로 집중 육성한다. 미식과 축제, K-팝 공연 등 서울의 주요 관광 콘텐츠를 자원화하여 '365일 잠들지 않는 관광 매력도시 서울'을 만들어 나간다는 계획이다.

도시공간본부에 '공간개발혁신과'를 신설하여 도시계획 기반의 전략적 개발 기능을 한층 강화한다. 사전협상과 역세권 활성화, 도심 복합개발 등 핵심 개발 수단을 전략적으로 통합 운용함으로써 토지 이용 효율을 극대화하고, 미래지향적 도시공간 혁신을 가속화할 방침이다.

◆ 인구·노동·주거 등 '삶의 질 특별시 서울' 추진 위한 보강

'삶의 질 특별시 서울'을 구현하기 위해 인구·노동·주거 등 시민의 일상과 밀접한 정책 분야를 보강한다. 우선 '인구전략기본법' 시행에 맞춰 여성가족실에 '인구가족정책관'을 신설한다. 저출생·고령화를 넘어 인구 불균형·가구 다변화·이민까지 아우르는 종합 인구전략을 추진한다.

'인구정책담당관'을 신설해 데이터에 기반한 인구구조 변화 분석과 상위전략 수립, 해외 인재 유치와 이민정책 등 서울의 미래 동력을 확보하기 위한 정책 기능을 통합 수행한다.

일자리 창출부터 취업 이후 노동권익 보호까지 이어지는 선순환 고용체계를 구축하기 위해 '일자리노동국'을 신설한다. 맞춤형 일자리 연계와 공정하고 안전한 노동환경 조성을 통합 추진하여 빈틈없는 고용·노동 통합 안전망을 구축할 계획이다.

신설되는 일자리노동국 산하에는 '노동감독관 직무집행법' 시행 및 '사회연대경제기본법' 국회 본회의 통과에 따라'노동감독과'와 '사회적경제과'를 신설한다.

2031년까지 31만 호 주택 착공 목표를 차질 없이 달성하기 위해 '건축기획관'을 '신속공급정책관'으로 재편하여 주택공급의 속도와 실행력을 극대화한다.

◆ 행정수요 변화에 따른 기능 조정·재편

2027 서울 세계청년대회의 빈틈없는 준비를 위해 행정국의 국제행사지원과를 '국제행사지원단'으로 확대·재편한다. 최대 100만여 명의 참여가 예상됨에 따라 정부·지자체·유관기관 등 다수 기관이 수행하는 여러 과제를 통합·조정하고 현장 안전관리와 종합 상황대처까지 아우르는 총괄 컨트롤타워 역할을 수행할 계획이다.

'서울특별시 규제개혁 기본조례' 전부 개정 등 규제혁신의 제도적 기틀이 마련됨에 따라 '규제혁신기획관'은 폐지한다. 다만, 규제 발굴·개선 전담 부서인 창의규제담당관을 중심으로 규제혁신 업무는 흔들림 없이 안정적으로 지속 추진한다.

오세훈 서울시장은 "이번 개편은 'G3 서울플랜'을 본격적으로 실행하고, 서울의 미래 비전을 시민의 삶 속에서 구현하기 위한 기반을 다지는 것"이라며 "서울의 글로벌 경쟁력을 높이는 궁극적인 목적도 시민 한 사람 한 사람의 더 나은 삶과 행복에 있다. 시정의 모든 역량을 시민의 삶의 질 향상에 집중해 '글로벌 TOP, 삶의 질 특별시 서울'을 반드시 실현하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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