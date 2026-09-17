"트럼프, 내주 유엔총회서 걸프국들과 '이란 전후 구상' 논의"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 22일 뉴욕서 걸프 정상들과 만난다
- 이란전 종전과 전후 구상을 중동 우방과 논의한다
- 네타냐후도 회동 원하지만 공식 일정은 아직 없다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주 뉴욕에서 열리는 유엔총회를 계기로 걸프국 정상들과 만나 이란과의 전쟁 종료 및 전후 방안을 논의할 예정이라고 악시오스가 16일(현지시간) 보도했다.
사안에 정통한 복수의 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 오는 22일 뉴욕에서 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만 등 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 정상 또는 외무장관들과 회동할 계획이다.
이번 회동은 오는 11월 미 중간선거 이후 최종 확정될 것으로 예상되는 이란 전후 구상에 대해 중동 우방국들과 의견을 조율하는 자리가 될 전망이다.
미국 국무부는 전날 이들 국가에 초청장을 발송했으며, 회동 참석 대상이 다른 아랍 및 이슬람 국가 정상들로 확대될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.
전쟁 과정에서 미군 기지를 유치한 걸프국들은 이란의 직접적인 공격을 받은 데다, 석유 및 천연가스 수출 차질로 심각한 경제적 타격을 입은 상태다.
트럼프 대통령은 전날 "바라건대 우리는 전쟁의 끝으로 가고 있다"며 이란 측으로부터 직접 종전 협상 의사를 전달받았다고 주장했다.
한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 역시 이번 유엔총회 기간 트럼프 대통령과의 회동을 희망하고 있으나, 아직 공식 일정은 잡히지 않았다고 이스라엘 측 소식통은 전했다.
백악관은 이번 회동 일정에 대한 공식 확인 요청에 답변을 거부했다.
wonjc6@newspim.com