전국 광역 단체장 9월 17일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사 등 광역단체장 16일 현장일정 소화했다
- 전통시장 방문과 추석맞이 민생행사가 잇따랐다
- 부산·경북·대전 등은 산업·문화 행사도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- 대한건설협회 전북도회 추석 불우이웃돕기 성금 기탁시 (09:30 회의실)
- 추석맞이 전통시장 장보기 행사 (12:10 전주 모래내시장)
- 남원의료원 현장행정 (14:30 남원의료원)
▲우상호 강원도지사
-제348회 정례회 폐회(10:00 도의회 본회의장)
-추석맞이 찾아가는 직거래 장터 (11:00 도청 분수광장)
-기후위기 대응 권역별 포럼(14:00 춘천 스카이컨벤션)
▲신용한 충북지사
-스마트경영포럼 제56차 정기강연회(07:00 엔포드호텔)
-수출입은행 협약(11:00 여는마당)
-충청광역연합협의회(14:30 천안)
-바이오대전환 협력 TF회의(16:30)
▲전재수 부산시장
- 감사패 수여-감사위원장(14:45전실)
- 제107회 전국체육대회 부산대표선수단 결단식(15:00 대강당)
- 민선9기 시장 공약자문평가단 위촉식(16:00 26층 회의실)
- 부산시립미술관 재개관식(17:00 시립미술관)
▲민형배 전남광주특별시장
- 제27회 사회복지의 날 기념식(14:00 한국에너지공과대학 대강당)
- 제27회 전국 119소방동요 경연대회(16:00 광주예술의전당)
▲ 이철우 경북도지사
- 식품로봇 푸드테크 연구지원센터 준공식(14:30 포항시 흥해읍)
- 경상북도-이탈리아 마르케주 문화교류 합창공연(19:00 동락관 공연장)
▲추경호 대구광역시장
- 첨단산업 발전전략 자문회의(10:00 산격청사 대회의실)
- 위드인 드림장학금 전달식(13:00 산격청사 접견실)
- 추석맞이 전통시장 방문행사(14:00 신매시장)
▲허태정 대전시장
-민선9기 비전 선포식(10:00 대강당)
-2026 충청미래경제포럼(14:30 천안독립기념관)
-제8회 대전특수영상영화제(18:00 DCC 제2전시관)
▲조상호 세종시장
-추석 명절맞이 전통시장 방문(11:00 대평시장)
-2026 조치원 흥장 페스티벌(13:00 세종전통시장)
-2026년 충청광역연합 협의회(14:30 천안독립기념관)
-2026 충청미래경제포럼(15:00 천안독립기념관)
▲박수현 충남지사
-시군 순방(8:00 공주)
-2026 충청미래경제포럼(14:20 천안독립기념관)
-도의회 의정 워크숍(18:00 서산)
▲ 박찬대 인천시장
- 2026 인천시 앵커위원회 (11:00)
- 인천복지포럼 (15:00)
▲박완수 경남지사
-공무 국외 출장(중국)
[전국 종합=뉴스핌]
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