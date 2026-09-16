추석 앞두고 인천 전통시장 가격표시제 등 합동 점검

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 16일 석바위시장에서 가격표시제 점검했다.
- 전통시장 점포의 가격표시와 위반 여부를 확인했다.
- 경미한 위반은 시정하고 중대 위반은 후속 조치한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석 명절을 앞두고 전통시장과 골목상권의 가격표시제 이행 실태를 점검했다.
인천시는 16일 미추홀구 석바위시장에서 산업통상자원부와 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 한국소비자원 등 관계기관과 합동으로 가격표시제 현장 점검을 실시했다.
시는 미추홀구 공무원, 정부 물가·유통 분야 관계자 등 9명으로 점검반을 구성하고 시장 점포를 돌며 판매가격 표시 여부와 주요 품목의 권장소비자가격 표시금지 위반 여부 등을 확인했다.
점검반은 추석 대목을 앞둔 상인들에게 가격표시제 준수를 당부하고 현장의 애로사항도 청취했다.
시는 경미한 위반 사항은 현장에서 바로 보완하도록 조치했으며 중대한 위반 사항은 추가 확인을 거쳐 관련 규정에 따라 후속 조치할 계획이다.
인천시 관계자는 "추석 명절 성수품의 가격 변동이 커 정확한 가격 정보 제공이 중요하다"며 "관계기관과 협력해 시민들이 신뢰할 수 있는 환경이 만들어지도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com