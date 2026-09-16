인천발 KTX 내일부터 종합시험운행…연말 개통 앞두고 최종 점검

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 16일 인천발 KTX 종합시험운행이 17일 시작된다고 밝혔다.
- 국가철도공단은 사전점검 뒤 10월까지 시설물 검증시험을 진행한다.
- 인천발 KTX는 연말 개통 목표로 부산 2시간30분 시대를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 ='인천발 KTX' 개통 전 최종 점검 단계인 종합시험운행이 17일부터 시작된다.
인천시는 16일 인천발 KTX가 내일부터 종합시험운행에 들어간다고 밝혔다.
종합시험운행은 실제 운행과 같은 조건에서 열차를 운행하며 안전성을 최종 확인하는 절차로 신호와 전력 등 철도 핵심 시스템은 물론 역사와 승강장 등 이용객 편의시설 전반을 종합적으로 점검한다.
박찬대 인천시장은 "종합시험운행은 인천발 KTX 개통이 눈앞에 다가왔음을 알리는 의미 있는 과정"이라며 "마지막까지 철저한 안전점검과 준비를 통해 시민들이 안전하고 편리하게 KTX를 이용할 수 있도록 관계기관과 적극 협의하겠다"고 말했다.
국가철도공단은 17일 사전점검을 시작으로 10월 시설물 검증시험, 영업시운전 등의 순으로 시험운행을 진행한다. 인천발 KTX 사업은 수인선과 경부고속선을 잇는 3.19㎞ 구간을 새로 건설하고 구간에 송도역·초지역·어천역 등 기존 3개 역을 증축 설치하게 된다.
현재 공정률은 약 86%로 지난달까지 노반과 궤도, 철도 시스템 등 주요 공사를 마쳤다. 인천시는 연말 개통을 목표로 사업이 정상 추진되고 있다고 설명했다.
개통 시점은 종합시험운행과 안전점검 결과에 따라 일부 조정될 가능성이 있다. 국가철도공단은 시험 과정에서 보완 사항이 확인될 경우 시민 안전을 최우선으로 필요한 조치를 진행할 방침이다.
실제 KTX 운행계획도 조만간 확정될 예정이다. 국가철도공단과 한국철도공사(코레일)는 선로 여건과 기존 열차 운행 일정 등을 검토해 투입 열차 대수와 운행 횟수, 시간표 등을 최종 조율하고 있다.
인천발 KTX가 개통되면 인천에서 부산까지 약 2시간 30분, 목포까지는 약 2시간 10분이면 이동할 수 있게 된다.
hjk01@newspim.com