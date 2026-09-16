두나무, 카자흐스탄 디지털 금융 혁신 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 15일 카자흐스탄 기관들과 MOU를 맺었다.
- RWA 토큰화와 STO 활용 가능성을 함께 검토한다.
- 스테이블코인·결제 등 디지털 금융 협력도 추진한다.
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RWA·STO 중심 기술 개발 및 현지 적용 방안 모색
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무(대표 오경석)가 카자흐스탄 특별관리기구인 알라타우시 개발청(Alatau City Authority, ACA), 알라타우시티뱅크(Alatau City Bank)와 카자흐스탄 디지털 금융 인프라 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
협약식은 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령의 공식 방한을 계기로 15일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 열린 '한-카자흐스탄 비즈니스 라운드테이블'에서 진행됐다.
이번 협력의 핵심 분야 중 하나는 실물연계자산(RWA)의 토큰화와 토큰증권(STO)의 활용 가능성 검토다. 3개 기관은 이와 함께 스테이블코인, 결제 솔루션 및 기타 디지털 금융 수단에 대한 협력 가능성도 모색할 예정이다.
협약에 따라 두나무는 토큰화 관련 솔루션과 디지털 인프라 구축에 필요한 기술적 전문성을 제공한다. 알라타우시 개발청은 규제 환경 분석을 지원하고, 잠재적인 규제 및 시범사업 추진 방안에 대한 논의를 포함해 관련 정부기관 및 유관기관과의 협력을 조율한다. 알라타우시티뱅크는 관련 법률과 규제 요건, 사업성 등을 종합적으로 고려해 RWA, 스테이블코인, 결제 솔루션을 비롯한 디지털 자산과 전통 금융시스템 간 연계 인프라 분야의 잠재적 협력 가능성을 검토할 예정이다.
최원석 두나무 글로벌사업총괄(CGBO) 부사장은 "이번 협약은 두나무의 디지털자산 기술력이 글로벌 금융 인프라 발전에 기여할 수 있다는 점에서 의미가 있다"며 "한국의 디지털자산 금융 기술이 글로벌 시장에서 새로운 기준을 만들어갈 수 있도록 다양한 역할과 협력을 이어가겠다"고 말했다.
알리셰르 압디카디로프 알라타우시 개발청장은 "알라타우시에 있어 디지털 금융 인프라의 발전은 새로운 도시경제를 구축하기 위한 중요한 방향 중 하나"라며 "두나무 및 알라타우시티뱅크와의 협력을 통해 글로벌 수준의 기술 전문성을 갖춘 금융 인프라를 향후 시범 적용할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다. 그는 이어 "알라타우시의 최우선 과제는 혁신적인 솔루션을 도입하고 투자를 유치할 수 있는 안전한 환경을 조성하는 것"이라고 덧붙였다.
3개 기관은 향후 카자흐스탄의 법률, 규제 요건 및 제도적 여건을 고려해 가능한 사업모델과 프로젝트를 공동으로 검토할 예정이다. 구체적인 프로젝트와 추진 방식, 향후 협력 형태는 추가적인 검토를 거쳐 결정하며, 필요한 경우 별도의 협약을 통해 구체화할 예정이다.
ssup825@newspim.com