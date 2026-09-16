홍지선 "재임 중 주택·교통 사업 마무리 못한 점 인정…책임 공감"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 후보자가 16일 청문회에서 주택·교통 지연을 인정했다.
- 기본주택 등 일부 사업은 재임 중 완공하지 못했다고 했다.
- 다만 사업별 현장 사정이 있었다며 책임을 겸허히 받아들였다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 경기도와 국토교통부에서 근무하며 추진한 주택·교통 정책의 성과를 둘러싼 지적에 대해 일부 사업을 재임 기간 내 마무리하지 못한 점을 인정했다.
16일 국회에서 열린 국회 국토교통위원회 국토교통부 장관 인사청문회에서 경기도와 국토부 재임 당시 추진한 주택·교통사업 지연에 대한 유상범 국민의힘 의원의 지적에에 홍 후보자는 "제가 있는 시절에 최종적으로 완공하지 못한 것에 대해서는 겸허하게 받아들이겠다"고 답했다.
유 의원은 홍 후보자가 경기도 도시주택실장 재임 당시 추진한 기본주택과 사회주택, 개발이익 도민환원기금 등의 실제 사업 성과가 부족했다며 정책 추진 능력을 문제 삼았다. 특히 기본주택의 경우 관련 입법이 이뤄지지 않으면서 실제 사업으로 이어지지 못했다는 점을 지적했다.
이에 홍 후보자는 "제가 책임이 아니라고 말씀드린 적은 없다"며 "기본주택이 제가 있을 때 제대로 지구 지정이 되지 않고 실행하지 못했지만 폐기된 것이 아니라 기본 정신은 계속 이어지고 있다"고 답했다.
유 의원은 3기 신도시 광역교통망 상당수가 당초 계획보다 늦어지고 있다며 홍 후보자가 과거 강조했던 '선교통 후입주' 원칙이 제대로 실현되지 못하고 있다고 지적했다.
이어 홍 후보자가 경기도 도시주택실장과 남양주시 부시장, 국토부 2차관을 거치는 동안 별내선 연장과 왕숙지구 도로 인허가, 계양·대장지구 광역교통대책 등의 추진이 늦어졌다는 지적도 제기됐다.
홍 후보자는 개별 사업마다 현장 여건과 사업 추진 과정에서의 어려움이 있었다고 설명하면서도 "제가 있는 시절에 최종적으로 완공을 못한 것에 대해서는 겸허하게 받아들이겠다"고 말했다.
min72@newspim.com